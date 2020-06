Mist vermoedelijk oorzaak helikoptercrash basketballegende Bryant

De helikoptercrash waarin basketballegende Kobe Bryant begin dit jaar om het leven kwam, is vermoedelijk veroorzaakt door dichte mist. Dat concludeert het Amerikaanse vervoersagentschap National Transportation Safety Board (NTSB) in een tussenrapport dat woensdag is gepubliceerd. Geen van de negen inzittenden overleefde het ongeluk.

De NTSB vermoedt dat de 50-jarige helikopterpiloot gedesoriënteerd raakte door het verslechterde zicht. Hij liet de luchtverkeersleiding weten dat hij aan het klimmen was om boven de wolken uit te komen, terwijl het toestel op dat moment hoogte verloor. De helikopter crashte vervolgens met een snelheid van bijna 300 kilometer per uur tegen een heuvel.

De helikopter stortte eind januari neer in de buurt van Calabasas, ten westen van Los Angeles. De 41-jarige Bryant, een van de beste basketballers aller tijden, was met zijn dertienjarige dochter onderweg naar een basketbalwedstrijd. Verschillende Amerikaanse media meldden toen al dat het zicht in het gebied beperkt was vanwege mist.

Vanessa Bryant, de weduwe van de basketballer, klaagde het bedrijf dat eigenaar is van de helikopter in februari aan vanwege nalatigheid van de piloot. Ze stelt dat hij de weersomstandigheden niet goed had ingeschat, de vlucht had moeten afbreken en het toestel niet goed bestuurde.

Lees ook deze necrologie: Vroegbloeier Kobe Bryant ontsteeg het basketbalveld