Mijn dochter heeft geen vrienden

Vader: „Mijn dochter van 14 is een introvert type. Ze heeft contact zoeken altijd een beetje moeilijk gevonden. Toen ze nog op de basisschool zat, speelde ze wel met buurtkinderen op straat. Dat is opgehouden nu ze naar het voortgezet onderwijs gaat.

„Ze heeft een paar vriendinnen op school, met wie ze naar eigen zeggen wel appt, maar na school of tijdens vakanties spreekt ze met hen nooit af. In haar vrije tijd zit ze op haar telefoon tenzij wij iets met haar gaan doen. Als wij hier onze zorgen over uiten, zegt ze dat er niks aan de hand is. Maar als ze naar hockey is geweest en daar meiden heeft gezien, is ze helemaal opgebloeid. Hoe kunnen wij haar nu stimuleren wat meer contact te zoeken?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

De tijd geven

Marga Akkerman: „De sociale wereld van uw 14-jarige dochter zoals u die beschrijft, geldt voor veel van haar leeftijdgenootjes. Ze spreken elkaar voornamelijk op school. Met elkaar mee naar huis gaan is in het voortgezet onderwijs een stuk lastiger dan op de basisschool. Er moet huiswerk worden gemaakt, er is sporttraining, vaak wonen vriendinnen ver weg. En van dit alles uitrusten, vindt een puber ook heerlijk. Dat gaat het fijnst samen met je telefoon waarmee je vanaf de bank of je eigen kamer toch veel contacten kunt onderhouden.

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog

„Vaak zie je dat tieners pas vanaf een jaar of 16 meer behoefte krijgen aan een intensiever sociaal leven, samenhangend met de seksuele ontwikkeling. Geef uw dochter de tijd haar sociale nieuwsgierigheid verder te ontwikkelen. En misschien is ze een ‘kat-uit-de-boomkijker’, die graag eerst de situatie overziet voor ze meedoet. Het duurt even voor dit type tot haar recht komt in gezelschap.

„Zorg er wel voor dat ze eigen zak- en kleedgeld heeft om met de andere meisjes iets te kunnen doen, ergens een ijsje eten, shoppen. Voor de vakantie zou u een zeilkamp kunnen voorstellen, of een taalkamp in het buitenland, er wordt van alles georganiseerd juist voor kinderen van deze leeftijd.”

Beetje checken

Tischa Neve: „Is dit wel een probleem voor uw dochter? Het is al erg veel: de middelbare school, huiswerk, sporttrainingen; veel kinderen hebben daar genoeg aan. Die hoeven niet ook nog na schooltijd vrienden of vriendinnen te zien.

Tischa Neve is kinderpsycholoog en auteur van Pubers zijn leuk!

„Knoop het gesprek aan met uw dochter, maar doe dat vanuit interesse, niet vanuit bezorgdheid. Vraag hoe ze het vindt op school, hoe vindt ze de klas, de klasgenoten? Als u het haar vanuit bezorgdheid vraagt, zeggen kinderen al snel: ‘Oh het gaat prima hoor’. U kunt ook vragen of ze blij is met hoe het nu gaat, of ze dingen in haar sociale leven en met vriendinnen anders zou willen of niet. Een open gesprek. U kunt ook op school tijdens 10-minutengesprekken eens checken hoe het zit met haar aansluiting in de klas. Hoe zien de docenten en of de mentor dat? Heeft ze op school net als op hockey leuke aansluiting?

„U kunt haar een beetje op weg helpen door bijvoorbeeld met haar voor haar verjaardag iets leuks te bedenken, wil ze wat mensen uitnodigen? Of een keer iemand mee te laten nemen als jullie ergens gaan eten of op pad gaan. Maar als ze een vrolijke indruk maakt, en verder goed functioneert, zou ik erop vertrouwen dat ze haar weg wel vindt.”