Kopers onzuinige huizen krijgen bij Triodos lagere hypotheek

Triodos Bank gaat bij het verstrekken van hypotheken onderscheid maken tussen de energieprestaties van woningen om energiebesparing te stimuleren. Dat maakt de bank donderdag bekend. Per 1 augustus kunnen woningen met een energielabel C of lager kunnen geen volledige hypotheek meer krijgen. Huiseigenaren die hun huis verduurzamen mogen juist meer lenen.

Voor huizen met een energielabel C of lager worden nog hypotheken van maximaal 90 procent versterkt. Appartementen zijn uitgezonderd van de nieuwe maatregel. Als woningeigenaren ervoor kiezen hun huis te verduurzamen, kunnen ze juist meer lenen - tot maximaal 106 procent van de waarde van het huis. Dat is binnen de regels van de overheid.

Naast het stimuleren van energiebesparing, schrijft Triodos de nieuwe maatregel ook te nemen om over overkreditering te voorkomen. De bank verwacht dat, zodra de energietransitie op gang komt, huizen met een slecht energielabel minder waard worden. Met de nieuwe regeling moeten huiseigenaren een impuls krijgen om te verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie. „Anders krijgen zij later alsnog de rekening.”