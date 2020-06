Koos Konijn van Roompot slaat onder KKR nieuwe wegen in

Koos Konijn gaat het nog druk krijgen. De mascotte van Roompot Vakantieparken, bekend van minidisco’s en zijn populaire YouTube-kanaal, wacht na de overname door private-equityfirma KKR waarschijnlijk meer animatieprogramma’s dan ooit. En wie weet zien we hem zelfs terug in Oost-Europa.

Donderdag werd bekend dat het Franse investeringsfonds PAI Roompot voor een onbekend bedrag doorverkoopt aan het Amerikaanse KKR. Het van oorsprong Zeeuwse bedrijf stond al sinds 2019 in de etalage, nadat het iets meer dan drie jaar eigendom was geweest van PAI. Volgens het Financieele Dagblad bedroeg de vraagprijs ongeveer 1 miljard euro. PAI kocht Roompot in 2016 voor tussen de 500 en 600 miljoen euro.

Nu gaan de Amerikanen er dus mee vandoor, als derde private equity-eigenaar in negen jaar. Roompot (2.000 werknemers) wist met die investeerders de afgelopen jaren flink te groeien. Ooit in 1965 begonnen als een Zeeuwse camping, telt het bedrijf inmiddels zo’n 33 Nederlandse, Duitse en Belgische bungalow- en vakantieparken. Roompot, genoemd naar een geul in de Oosterschelde, werkt bovendien samen met meer dan 100 andere parken op het gebied van bijvoorbeeld boekingssystemen en distributie. Het verwelkomt jaarlijks zo’n 3 miljoen gasten, de omzet bedraagt ongeveer 400 miljoen euro.

Dat kan nog veel beter, denkt KKR. De durfinvesteerder maakt in het persbericht duidelijk dat het maar één doel heeft: nog veel groter worden. Nieuwe parken openen, overnames doen en meer vakantiegangers aantrekken, is het idee. Roompot wil niet alleen de grootste zijn in Nederland, maar in heel Europa.

Een ambitieuze strategie voor een bedrijf dat tot vorig jaar nog een veels te krap hoofdkantoor had in het dorpje Kamperland – achter de receptie van het eerste park. Maar er is een grote kans dat het een succes wordt, zegt Goof Lukken, lector toerisme en vrije tijd aan de Breda University of Applied Sciences. De markt voor bungalowparken in Europa doet het prima – en dat gaat vermoedelijk nog wel even zo door. „We zien dat mensen steeds vaker korte vakanties ondernemen, dichtbij huis blijven is populair.” Een bungalow met vrienden is dan snel geboekt.

Lukken betwijfelt of de coronacrisis echt een rol heeft gespeeld bij het sluiten van de deal, maar de kans is volgens hem groot dat deze wel positief gaat uitpakken voor KKR. „Het herstel van de reiswereld lijkt onder andere vanuit de bungalowparken te komen. De verwachting is dat de bezettingsgraad echt heel hoog zal zijn omdat mensen deze zomer in Nederland blijven, of vlak over de grens gaan reizen.”

Daarbij speelt mee dat bungalowparken populair zijn bij mensen die met eigen vervoer komen – in tegenstelling tot hotels, die doorgaans samengaan met trein en vliegtuig. Maar juist die vervoermiddelen lijken deze zomer vermeden te gaan worden.

En dan is er nog de mogelijkheid voor internationale uitbreiding. In Nederland – waar het bungalowconcept al relatief lang bestaat – is de markt redelijk ‘volwassen’, met grote spelers als Roompot, CenterParcs en Landal. Maar in het buitenland valt er nog genoeg te consolideren, tot vreugde van private equity-spelers. Lukken: „Er vinden nu veel fusies plaats vanuit de gedachte dat je je inkoopkosten bijvoorbeeld kan verdelen over meerdere locaties. Vroeger was een bungalowpark iets wat een lokale ondernemer deed, nu zijn ze het terrein van internationale concerns.”

Lukken zal ook niet raar opkijken als Roompot opeens verschijnt in bijvoorbeeld Polen. „We zien nu meer groei die kant op, daar worden complete resorts uit de grond gestampt.” Handig voor de reizende West-Europeaan, maar ook voor de steeds koopkrachtigere Pool.

Kan er dan echt niks meer misgaan met deze aankoop? Één partij sloeg de afgelopen dagen een stuk minder optimistische toon aan: kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de status van Roompot naar ‘negatief’. De reden? Een tweede coronagolf is nog lang niet uitgesloten – en dan zou het bungalowbedrijf wel eens zwaar geraakt kunnen worden.