Kabinet wil bouwprojecten met lage stikstofuitstoot vrijstellen van vergunning

Het kabinet wil dat de bouwsector geen speciale natuurvergunning meer hoeft aan te vragen voor projecten waarbij de stikstofuitstoot onder een bepaalde waarde blijft. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) in een woensdag verstuurde Kamerbrief. De commissie-Remkes stelde zo’n drempelwaarde al voor omdat de bouwsector het hardst wordt geraakt door de stikstofproblematiek, maar vergeleken met andere sectoren weinig stikstof uitstoot. De Tweede Kamer debatteert deze donderdag over het stikstofbeleid.

De drempelwaarde voor vrijstelling van een vergunning was een aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat onder leiding staat van oud-minister Johan Remkes. Die concludeerde vorige week in een rapport dat de eerdere plannen van minister Schouten niet ver genoeg gingen om de stikstofproblematiek op de lange termijn aan te pakken. De voorgestelde aanpak leek volgens de commissie te veel op het PAS, het vorige stikstofbeleid dat door de Raad van State werd verworpen.

‘Onmisbaar’

Volgens Schouten is de bouwsector de komende jaren „onmisbaar” voor het herstel van de economie na de coronacrisis en de bouw van voldoende woningen. Door de invoering van een drempelwaarde, die nog moet worden onderzocht en uitgewerkt, moet de toestemming voor bouwprojecten eenvoudiger worden. Daar tegenover staat een verplichting voor de bouwsector om zijn stikstofuitstoot te verminderen. Zo moet bouwmaterieel eerder vervangen worden door schonere alternatieven.

Het kabinet neemt daarnaast het advies over om de afname van stikstofuitstoot wettelijk vast te leggen. Ook wordt de regeling om veehouderijbedrijven uit te kopen opgeknipt. De eerste 750 miljoen euro komt volgend jaar beschikbaar. Het kabinet kijkt twee jaar later naar de effecten hiervan en overweegt dan hoe de resterende 250 miljoen euro wordt besteed. De commissie-Remkes adviseerde om „heel selectief” over te gaan op het uitkopen van dit soort bedrijven. Uitkopen heeft volgens Remkes alleen zin als dit gebeurt met bedrijven met een „relatief grote” stikstofuitstoot in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.