Jongeren krijgen bijna drie keer zo vaak een WW-uitkering

Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt is de afgelopen drie maanden „ongekend snel” gestegen, meldt het UWV donderdag. Het aantal uitkeringen nam met ruim zestigduizend toe. De stijging was het sterkst in de maand april, maar zette ook in mei nog door, blijkt uit de cijfers. Met name het aantal jongeren dat een werkloosheidsuitkering ontving, steeg sterk.

In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar is het aantal WW-uitkeringen in drie maanden tijd bijna verdrievoudigd. In februari ging het om 10.800 uitkeringen, eind mei 31.100. „Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract”, zegt Rob Witjes van het UWV in een verklaring bij de cijfers. Het ging vooral om uitzendwerk of banen in de horeca of detailhandel. „Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.”

Werkloosheid naar 3,6 procent

Het werkloosheidspercentage is in mei opgelopen van 3,4 naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Daarmee ligt dit percentage op hetzelfde niveau als begin 2019, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een minder grote stijging dan in april, toen het CBS de grootste maandelijkse stijging sinds 2003 registreerde. In totaal steeg het aantal werklozen met 16.000 naar 330.000 mensen.

Niet alle mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt, worden door het CBS meegeteld. Het bureau registreert iemand pas als ‘werkloos’ als hij of zij geen baan heeft, daar wel naar op zoek is én direct beschikbaar is. Het aantal werkenden is sinds maart met 201.000 gedaald tot 8,9 miljoen. Onder jongeren daalde het aantal werkenden in deze periode met 139.000 daalde tot 1,3 miljoen.

Uitkering

In mei kregen ruim 301.000 mensen een WW-uitkering, ruim 20 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. In die maand ontvingen vooral meer mensen uit de horeca en catering, schoonmaak, detailhandel en uitzendbranche vaker een uitkering. Het UWV wijst erop dat dit ook de sectoren die (al dan niet indirect) getroffen worden door contactbeperkende maatregelen.

In de landbouw, bouw en ‘overige industrie’ (dat wil zeggen: niet metaal, levensmiddelen of chemie) daalde het aantal WW-aanvragen juist. Deels is dat te verklaren door de invloed van seizoenswerk.