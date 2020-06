Het hoesje

Drie maanden lang heb ik mijn moeder (90) in het verpleeghuis niet mogen bezoeken. Sinds een paar weken mag ik eens per week met haar in een bezoekersruimte. Vooral lastig was dat ze al die weken vaak haar telefoon niet opnam bij mijn dagelijkse poging haar even te bellen. Daarom vast een afspraak met de audicien gemaakt. Deze week mocht ik voor het eerst met haar wandelen. Het raadsel van het niet opnemen van de telefoon wordt opgelost. Ze heeft haar telefoon al die tijd in het vilten hoesje gedaan voor haar zonnebril. Die was binnen niet nodig, en het vilten hoesje dempt de telefoonrinkel perfect.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl