‘Foto’s van gestolen Van Gogh opgedoken’

Er zijn foto’s opgedoken van het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Vincent van Gogh, dat eind maart werd gestolen uit het Singer Laren Museum. Kunstdetective Arthur Brand zegt de foto’s gekregen te hebben, nu zijn ze in bezit van De Telegraaf. Op een van de foto’s is ook een krant van 30 mei te zien. De Telegraaf stelt dat experts hebben vastgesteld dat het niet om een vervalsing gaat.

Op het schilderij zou onderin een nieuwe kras te zien zijn, maar verder lijkt het geen beschadigingen op te hebben gelopen. Tegenover het Franse persbureau AFP heeft Brand verklaard dat de foto’s van het schilderij circuleren in het criminele circuit, „mogelijk om een koper te vinden”. Op de foto’s is ook het boek Meesterdief te zien, waarin het levensverhaal van Octave Durham wordt beschreven, die in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh-Museum in Amsterdam stal.

Een woordvoerder van het Singer Laren zegt tegenover ANP verheugd te zijn dat er een teken van leven is van het schilderij. „We hopen nu heel erg dat het werk zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum.” De Van Gogh is normaalgesproken deel van de collectie van het Groninger Museum, maar was tijdelijk uitgeleend aan het Singer Laren.

De inbreker die Lentetuin, de pastorietuin te Neunen in het voorjaar in maart wist te ontvreemden, kwam via de glazen voordeur binnen door deze met een moker in te slaan. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er tientallen tips binnen bij de politie.