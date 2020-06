EU-hof: Hongaarse wet financiering ngo’s in strijd met Europees recht

Een omstreden Hongaarse wet die extra regels oplegt aan non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die buitenlandse steun ontvangen, is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie. De regering van premier Viktor Orbán moet de wet nu intrekken of aanpassen. Het Hof wijst erop dat deze beperkingen alleen mogen worden opgelegd als daar voldoende reden voor is. De Hongaarse regering heeft dat niet aan kunnen tonen.

De wet, die in 2017 werd ingevoerd, verplicht ngo’s zich te registreren als zij 7,2 miljoen Hongaarse forint (bijna 21.000 euro) aan buitenlands geld ontvangen. Daarbij moeten zij ook de naam en schenkers noteren die minstens 500.000 forint (bijna 1.450 euro) hebben overgemaakt, inclusief de hoogte van het bedrag. Ook moeten zij op hun website vermelden dat zij een organisatie zijn die financiële steun vanuit het buitenland ontvangt.

Het Hof noemt de wetgeving discriminerend en ongerechtvaardigd voor zowel de betrokken organisaties als geldschieters. Het pakket aan regels is daarnaast onder meer in strijd met het vrije kapitaalverkeer, het recht op vrijheid van vereniging en bescherming van persoonsgegevens. De wet creëert volgens het Hof onder meer „een sfeer van wantrouwen” ten aanzien van de verenigingen en stichtingen die buitenlandse steun ontvangen. Ook zouden de regels geldschieters ervan weerhouden financiële steun te verlenen.

De Hongaarse overheid stelt dat de wet bedoeld is om transparantie van financiering van verenigingen te verbeteren, om op die manier politieke beïnvloeding via deze organisaties tegen te gaan. Volgens critici wordt de wet gebruikt als dekmantel waarmee de Hongaarse regering het werk van de maatschappelijke organisaties wil bemoeilijken.