De series van week 25: Nieuwe seizoenen van The Politician, The Sinner en Rebecka Martinsson

The Politician 2

Politieke dramaserie uit de koker van sterproducent Ryan Murphy. De ambitieuze Payton Hobart (Ben Platt) wil nog steeds president van de VS worden. Het eerste seizoen speelde zich af op de middel- bare school, maar inmiddels zijn we drie jaar verder. Payton doet mee aan de senaatsverkiezingen voor de staat New York en neemt het op tegen de ervaren Dede Standish (Judith Light) en haar rechterhand Hadassah Gold (Bette Midler). Netflix, acht afleveringen.

The Sinner 3

Rechercheur Harry Ambrose (Bill Pullman) is terug. Deze keer moet hij een dodelijk auto-ongeluk onderzoeken. De bestuurder is dood, de bijrijder leeft. Deze Jamie Burn blijkt een groot geheim te hebben. Netflix, acht afleveringen.

Rebecka Martinsson 2

Meer misdaad. Officier van justitie Rebecka Martinsson moet vier nieuwe moordzaken oplossen in Zweeds Lapland. In de eerste aflevering escaleert een conflict tussen rendierhouders en stropers. NPO Plus, acht afleveringen.

Floor is Lava

Gekkigheid. Het kinderspelletje ‘De vloer is lava’ is omgebouwd tot een Netflix-spelshow. Deelnemers moeten bizarre hindernisbanen afleggen zonder in het ‘lava’ (gekleurd water) te vallen. Voor liefhebbers van Wipeout. Netflix.