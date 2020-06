Ruim een kwart meer WW-uitkeringen sinds coronamaatregelen

Ruim een kwart meer WW-uitkeringen sinds begin coronacrisis

Sinds de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen half maart zijn ingegaan, is het aantal WW-uitkeringen met meer dan een kwart gestegen. In mei heeft het UWV in totaal aan 301.000 mensen WW uitgekeerd, terwijl dat er in februari 240.000 waren. Vooral jongeren met een flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de coronacrisis, meldt de uitkeringsinstantie.

„Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV tegen persbureau ANP. „Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.” In de leeftijdsgroep van 15 tot en met 25 jaar is het aantal ontvangers van een uitkering in drie maanden tijd verdrievoudigd.

De horeca en catering is de zwaarst getroffen sector, maar ook in de schoonmaakbranche, de detailhandel en in de uitzendbranche namen de WW-aanvragen sterk toe.

Overigens was de uitstroom uit de WW in mei hoger dan in eerdere maanden. Er werden afgelopen maand gemiddeld 8.200 WW-uitkeringen per week beëindigd, terwijl dat er in april 6.400 waren. Dat kan komen doordat mensen weer werk hebben gevonden, maar ook omdat de maximale duur voor de werkloosheidsuitkering is bereikt.