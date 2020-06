‘Bolton: Trump noemde journalisten ‘smeerlappen’ die ‘geëxecuteerd’ moeten worden’

President Donald Trump heeft gezegd dat journalisten „smeerlappen” zijn die geëxecuteerd moeten worden. Dat beweert de voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton in zijn memoires die binnenkort uitkomen, en waar verschillende Amerikaanse media al de hand op hebben gelegd. Een voormalige speechschrijver van de Amerikaanse oud-minister van Defensie James Mattis onderschrijft die bewering van Bolton donderdag op Twitter.

„Kan [ik] bevestigen”, schrijft Guy Snodgrass. Hij citeert de bewering van Bolton dat president Trump onder vier ogen tegen hem zei dat journalisten gevangenisstraf verdienen. „De mensen zouden geëxecuteerd moeten worden. Het zijn klootzakken.” Snodgrass: „Dit sentiment [werd] opnieuw uitgedrukt tijdens een ontmoeting van Trump met Mattis in het Pentagon.”

Lees ook: Oud-veiligheidsadviseur Bolton: Trump vroeg hulp aan China voor herverkiezing

Volgens The Washington Post schrijft Bolton in zijn nieuwe, onthullende boek The Room Where It Happened: A White House Memoir dat Trump de opmerkingen tegen hem maakte tijdens een bijeenkomst in de zomer van 2019 in New Jersey. Trump was destijds boos over onthullingen van anonieme bronnen binnen het Witte Huis. Hij zei dat journalisten opgesloten moesten kunnen worden als zij hun bronnen niet prijs wilden geven.

Impeachment

Eerder op de dag kwamen ook al andere onthullingen uit het boek van Bolton naar buiten. Volgens Bolton had president Donald Trump voor veel meer aangeklaagd kunnen worden dan alleen voor het Oekraïne-schandaal. Zo zou Trump zijn Chinese collega Xi Jinping gevraagd hebben meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, omdat dat hem zou helpen bij zijn herverkiezing. De impeachment had volgens Bolton meer kans gehad als daar ook naar was gekeken.

Lees ook: Boltons brisante beschuldigingen komen een beetje laat

Het campagneteam van Trump doet de beweringen in het boek van Bolton af als leugens. Ondertussen overweegt het ministerie van Justitie de publicatie van het boek met een noodbevel tegen te houden. De regering van Trump heeft dinsdag al een rechtszaak aangespannen tegen Bolton. Die trad in april 2018 aan als veiligheidsadviseur en vertrok in september vorig jaar na een reeks conflicten met Trump. Hoewel de oud-veiligheidsadviseur nu hard uithaalt naar Trump, weigerde hij vorig jaar vrijwillig te getuigen in het impeachment-onderzoek tegen Trump.

Facebook

Ondertussen kreeg Trump donderdag ook veel kritiek vanwege iets heel anders. Advertenties van zijn campagneteam werden door Facebook verwijderd vanwege het zaaien van haat. De advertenties die gericht waren tegen de radicaal-linkse groep Antifa toonden een omgekeerde driehoek. De Anti-Defamation League, een joodse ngo die antisemitisme bestrijdt, zei dat het symbool „praktisch identiek” is aan de omgekeerde driehoek die „door het naziregime werd gebruikt om politieke gevangenen in concentratiekampen te classificeren”.

De advertentie was erop gericht om kiezers over te halen om het voorstel van Trump te steunen om Antifa te betitelen als een terreurgroep. Volgens het campagneteam van Trump wordt het driehoek-symbool veel gebruikt door Antifa. Eerder verwijderde ook Twitter al een bericht van de Amerikaanse president en plaatste het sociale medium bij verschillende berichten van Trump een waarschuwing.