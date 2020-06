Zweminstructeurs vervolgd om verdrinkingsdood 11-jarige

Twee zweminstructeurs worden vervolgd voor dood door schuld vanwege de verdrinkingsdood van een elfjarige jongen dit jaar een zwembad in het Friese Lemmer. Dat laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Volgens justitie hebben de twee tijdens de zwemles niet goed gelet op het kind.

De jongen volgde in februari zwemles in een instructiebad. Hij zat in een klasje van elf leerlingen die allemaal 11 of 12 jaar oud waren. Tijdens de les werd het kind aangetroffen op de bodem van het zwembad Ny Sudersé. Omstanders haalden de jongen uit het water waarop hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Daar overleed hij. Volgens Omroep Friesland was het kind recent vanuit Eritrea naar Nederland gekomen en kreeg hij in Lemmer zijn eerste zwemles.

Ten tijde van het incident was nog een derde instructeur in het zwembad aanwezig. Hij wordt niet vervolgd omdat hij in een ander bad lesgaf en volgens het Openbaar Ministerie op dat moment dus „geen zorgplicht” voor de jongen had. Over de leeftijd en geslacht van de twee verdachten wil justitie niets bekendmaken. Omdat het om een klein zwembad met een beperkt aantal instructeurs gaat, zou hun identiteit anders te makkelijk te herleiden zijn. Een zittingsdatum voor de zaak is nog niet bepaald.

De verdrinkingsdood van een 9-jarige meisje in 2015 leidde ook tot een rechtszaak tegen twee zwemleraren. Tijdens het schoolzwemmen verdronk in dat jaar het kind in een zwembad in Rhenen. Een vrouw die baantjes ging zwemmen, vond haar na het schoolzwemmen op de bodem. In hoger beroep werden drie zwemleraren veroordeeld tot zestig uur werkstraf voor nalatigheid.