Wereldkampioen 100 meter sprint Coleman geschorst om missen dopingtest

De Amerikaanse atleet Christian Coleman, wereldkampioen op de 100 meter sprint, is voorlopig geschorst omdat hij vorig jaar drie verplichte dopingtests heeft gemist. Dat heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) woensdag bekendgemaakt. Volgens persbureau AFP loopt Coleman (24) het risico de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio te missen.

Hoe lang Colemans definitieve schorsing wordt, moet nog worden bepaald. Op het missen van drie dopingcontroles in twaalf maanden staat een schorsing van een of twee jaar. De eerste twee onaangekondigde controles die Coleman miste waren in januari en april vorig jaar, de meest recente in december 2019.

Coleman vindt dat het testproces niet eerlijk gegaan is. De sprinter zegt woensdag in een verklaring op Twitter dat hij op de bewuste dag in december vlak bij huis kerstaankopen aan het doen was en daarom niet thuis was toen inspecteurs bij hem aanbelden. Coleman houdt vol dat de AIU hem erin geluisd heeft omdat hij op het moment zelf niet gebeld werd met het verzoek op te komen dagen voor een controle. Dat zou bij de eerste twee tests wel zijn gebeurd. Atleten moeten hun zogenoemde whereabouts opgeven aan de dopingautoriteiten, zodat controleurs elk moment onaangekondigd kunnen langskomen.

Op de WK atletiek vorig jaar liep Coleman in de finale van de 100 meter een tijd van 9.76 seconden. Daarmee staat hij zesde op de eeuwige ranglijst van de kortste sprintafstand. Usain Bolt is sinds 2009 houder van het wereldrecord: hij legde de 100 meter af in 9.58 seconden.