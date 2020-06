Vier jaar cel geëist tegen oud-atletiekvoorzitter Lamine Diack

Het Franse Openbaar Ministerie heeft woensdag vier jaar cel geëist en een boete van maximaal een half miljoen euro tegen oud-voorzitter van de mondiale atletiekbond Lamine Diack. De 87-jarige Senegalees wordt onder meer verdacht van het plegen van fraude en witwaspraktijken, meldt persbureau AFP. Tegen de zoon van Diack, Papa Massata, werd ook een gevangenisstraf van vijf jaar geëist.

Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter van de IAAF, de wereldatletiekbond die nu World Athletics heet. Een officier van justitie zei in de rechtszaal woensdag dat Diack als voorzitter van wereldwijde atletiekbond „had geleefd als een keizer”. Hij zou onder meer in ruil voor ruim 3 miljoen euro dopingtesten van Russische atleten hebben laten verwijderen, waardoor zij alsnog aan eindtoernooien konden meedoen in 2012 en 2013. Ook zou de Senegalees geld hebben ontvangen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Olympische Spelen van 2020.

Volgens de officier van justitie heeft het optreden van Diack wereldwijde schade opgeleverd aan de atletiekwereld. Zijn zoon, die door Diack werd aangesteld als marketingdirecteur bij de IAAF, zou ook nauw betrokken zijn geweest bij alle corruptieaantijgingen. Hij is na de beschuldigingen naar Senegal gevlucht en wordt voorlopig niet uitgeleverd aan Frankrijk.