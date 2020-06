Van Gogh Museum verwerft bijzondere brief Van Gogh en Gauguin

De Vincent van Gogh Stichting heeft een uitzonderlijke brief van Vincent van Gogh verworven voor de collectie van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het gaat om een brief die Van Gogh in 1888 schreef samen met de Franse kunstenaar Paul Gauguin. De stichting kocht de brief dinsdag voor 210.600 euro op een veiling bij Drouot in Parijs.

Van Gogh en Gauguin woonden destijds samen in het Gele Huis in Arles. Dag en nacht werkten zij aan hun visie op de toekomst van de moderne kunst. Hun artistieke dialoog was die dagen niet te stoppen en werd zelfs voortgezet in het bordeel en in deze brief, die gericht is aan hun kunstenaarsvriend Emile Bernard. Daarin doen Van Gogh en Gauguin beurtelings verslag van hun verblijf in het Gele Huis.

Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Het museum beschouwt deze brief als het belangrijkste document van Van Gogh dat nog in particuliere handen was, staat in een woensdag verspreid persbericht.

Kunstenaarskolonie

Van Gogh en Gauguin schreven de brief ongeveer een week nadat Gauguin in 1888 bij Vincent was ingetrokken in het Gele Huis. Het was de eerste concrete stap om Van Goghs droom werkelijkheid te laten worden: de stichting van een utopische kunstenaarskolonie in Arles. Van Gogh wilde kunstenaar Emile Bernard ook graag naar het zuiden laten komen, en hield hem tot in detail op de hoogte van alles wat er gebeurde.

De brief is ook een dialoog tussen Van Gogh en Gauguin zelf. Ze schreven apart van elkaar over hun eerste indrukken van de samenwerking, maar wisten dat de ander de brief ook zou lezen. Het verschil in toon tussen de twee kunstenaarsvrienden, stelt het museum, geeft een psychologische lading aan de brief. Zeker ook omdat de tragische afloop van de samenwerking bekend is. Na een hoog oplopende ruzie, anderhalve maand later, viel Vincent ten prooi aan een aanval van een geestesziekte en sneed zijn oor af.

De brief zal vanaf 9 oktober worden tentoongesteld op de expositie Je liefhebbende Vincent’. Het museum zal dan zo’n veertig brieven van Van Gogh tonen in combinatie met schilderijen.

Met zeker 875 documenten beheert het Van Gogh Museum de grootste collectie brieven van Van Gogh ter wereld. Zijn complete correspondentie bestaat uit bijna 930 brieven.

Brief van Vincent van Gogh en Paul Gauguin aan Emile Bernard, 1 of 2 november 1888.

