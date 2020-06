Turkije begint nieuw offensief tegen Koerden in Noord-Irak

Het Turkse leger is een nieuw offensief begonnen tegen de Koerdische PKK in het noorden van Irak. Dat heeft het ministerie van Defensie in Ankara bekendgemaakt, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Aanleiding voor de aanval zijn volgens Turkije hevige beschietingen door „terreurorganisaties” waaronder de Koerdische PKK.

Bij de operatie in provincie Duhok in Iraaks-Koerdistan worden onder meer gevechtsvliegtuigen en bewapende drones ingezet, liet Defensie weten. Ook worden grondtroepen ingezet, al is niet bekend hoeveel. Ankara beschuldigt de PKK van „intimidatie en pogingen om militaire buitenposten onder vuur te nemen”. Turkije zwoer daarop „de PKK en andere terreurgroepen” aan te vallen, al specificeerde Turkije die laatste niet verder. Het is de eerste keer dat het land tegelijkertijd overgaat op een lucht- en grondoffensief op Iraakse bodem, meldt persbureau AP.

Eerdere luchtaanvallen

Zondagnacht en maandag begon het Turkse leger al met luchtaanvallen op doelen in de Kandil-bergen in Noord-Irak. Volgens het Turkse leger werden 81 verschillende doelwitten aangevallen. Het ging om aanvallen gericht op schuilplaatsen van Koerdische rebellen van de PKK in onder meer Sinjar en Hakurk. Het is nog onduidelijk of daarbij burgerslachtoffers gevallen zijn.

Turkije neemt regelmatig de wapens op tegen de Turks-Koerdische Arbeiderspartij PKK beschouwt als terreurbeweging. De NAVO hebben de PKK eveneens op de terreurlijst staan. De PKK en de Iraakse regering hebben nog niet gereageerd op de nieuwe aanvallen. Naast Noord-Irak voert Turkije ook operaties uit in het noordoosten van Syrië.

Beelden van de operatie, gedeeld door het Twitteraccount van het ministerie van Defensie: