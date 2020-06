Trainer Ron Jans tekent voor een jaar bij FC Twente

Trainer Ron Jans heeft voor een jaar getekend bij FC Twente. Dat bevestigt de voetbalclub woensdag. Jans (61) vertrok in februari bij de Amerikaanse club FC Cincinnati, nadat hij in opspraak was geraakt vanwege racistische uitingen.

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente zegt dat Jans „ambitieus is om de club verder vooruit te sturen”. De trainer is volgens hem „een enorm ervaren coach die heel goed op de hoogte is van de eredivisie”. Jans, die zelf uit Zwolle komt, spreekt van een „grote klus” en zegt dat er bij de club „veel moet gebeuren”.

Voordat de eredivisie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd, stond FC Twente veertiende. Jans is de zesde trainer van de club in vijf jaar tijd.

Na zijn carrière als voetballer, onder meer bij PEC Zwolle en FC Groningen, werkte Jans als trainer bij FC Emmen, FC Groningen, sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle. Met die laatste club won hij in 2014 de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Jans loopbaan in de Verenigde Staten was van korte duur nadat was gebleken dat hij in de kleedkamer een rapnummer had meegezongen met het beladen woord ‘nigger’. Daarover zei de trainer later tegen NRC dat het „heel klunzig” van hem was maar niet racistisch bedoeld. Lokale media schreven ook dat Jans tijdens een motivatiespeech opmerkingen zou hebben gemaakt over de slavernij die verkeerd zouden zijn gevallen bij spelers.