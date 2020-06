Stervoetballer Rashford dwingt Boris Johnson tot politieke draai

Wie wint als een 22-jarige maatschappelijk bewuste stervoetballer met 2,9 miljoen Twittervolgers clasht met een premier die de coronacrisis maar niet onder controle krijgt? Precies, Marcus Rashford.

De spits van Manchester United en de Engelse nationale herenploeg was boos op het besluit van de regering van Boris Johnson om geen gratis lunchmaaltijden te verstrekken aan Engelse kinderen uit arme gezinnen. Deze week schreef Rashford een open brief aan alle 650 Lagerhuisleden. Rashford schrijft dat hij „als 22-jarige Zwarte man” niet de voetballer zou zijn die hij is, als zijn familie in zijn jeugd niet werd gesteund met gratis maaltijden op school en donaties van voedselbanken. „Mijn moeder werkte voltijds en verdiende een minimumloon”, schrijft Rashford.

De coronalockdown is desastreus voor kinderen die nu in een soortgelijke situatie verkeren, aldus de voetballer. „1,3 miljoen Engelse kinderen ontvangen gratis maaltijden op school, maar een kwart daarvan heeft geen enkele vorm van steun gekregen sinds de scholen zijn gesloten”, schrijft hij. „Dit draait niet om politiek, maar om menselijkheid.”

Tóch lunches

Aanvankelijk stribbelde Johnson tegen en zei zelfs dat hij niet op de hoogte was van het initiatief van Rashford. Het was een gevecht dat hij gedoemd was te verliezen. De regering draaide bij en gaat voor 120 miljoen pond toch het lunchprogramma in de zomervakantie voortzetten. Oppositiepartij Labour ging met het intitiatief van Rashford aan de haal door op sociale media „iedereen te bedanken” die druk op Johnson had uitgeoefend, alsof het plan uit hun koker kwam.

Zaak afgehandeld? Nee, niet echt. Minister Matt Hancock beging woensdagochtend nog een blunder door in een televisieinterview Daniel Rashford te bedanken voor zijn inspanningen en burgerschap. De minister neemt Rashford kennelijk zo serieus dat hij niet eens zijn voornaam correct kan onthouden. Foutje, erkende Hancock later.

Rashford zelf wil meer. Hij legt op trefzekere wijze uit dat de Britse aanpak meer is dan een volksgezondheidscrisis. Het legt bloot dat de Britse verzorgingsstaat faalt. Daar treft Rashford doel, constateren Britse media die de ene na de andere pijnlijke sportmetafoor inzetten om de zaak te duiden. Snel een relatief bescheiden zak overheidsgeld uitdelen is een makkelijke oplossing voor Johnson. Moeilijker is het voor de premier om te pareren dat de Conservatieven de afgelopen jaren zo hard hebben bezuinigd dat de verzorgingsstaat de crisis niet aankan.