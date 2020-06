OVV gaat geen onderzoek doen naar aanval op Hawija

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen naar de toedracht van de Nederlandse aanval op een bommenfabriek van IS in Hawija, in juni 2015. Daarbij kwamen zeker zeventig burgers om het leven. Zowel de Tweede Kamer als minister Ank Bijleveld (CDA, Defensie) had de OVV om zo’n onderzoek gevraagd. Dat gebeurde tijdens het laatste debat over de aanval, op 14 mei. De OVV liet destijds al weten daartoe geen mogelijkheid te zien. De Rijkswet die de taken van de raad beschrijft sluit onderzoek naar de handelwijze van de krijgsmacht in een gewapend conflict uit. Desalniettemin bood Bijleveld aan om met de Raad te gaan overleggen. Dit overleg bleef dus zonder resultaat.

De weigering van de OVV is een grote tegenslag voor coalitiepartij D66. De partij had tijdens het laatste, vierde Hawija-debat felle kritiek op de minister. Het OVV-onderzoek vormde een uitweg voor de Democraten om geen motie van wantrouwen van de oppositie te hoeven steunen, de tweede inmiddels. In een reactie laat D66-Kamerlid Salima Belhaj weten alsnog aan te sturen op onafhankelijk onderzoek. „Als onafhankelijk onderzoek door OVV niet kan, moet de minister zeer snel duidelijk maken hoe wel onafhankelijk onderzoek zal worden gedaan”, aldus Belhaj op Twitter. „Verzoek van Kamermeerderheid was helder: hoe dan ook een onafhankelijk onderzoek, waarheidsvinding en transparantie zijn nodig.”

De SP wil een parlementair onderzoek naar de gebeurtenissen in Hawija.