Oostenrijkse arts krijgt 13 jaar cel voor misbruik 109 minderjarigen

Een Oostenrijkse arts die zich heeft vergrepen aan 109 jongens, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar. Dat melden Oostenrijkse media. De 56-jarige uroloog uit de regio Salzkammergut is schuldig bevonden aan serieus seksueel misbruik van minderjarigen, misbruik van autoriteit, kinderpornografie en drugsgebruik.

Volgens de rechter heeft de man zijn baan als arts over een periode van twintig jaar misbruikt om seksueel contact met de kinderen te leggen. De man zou zijn slachtoffers hebben voorgehouden dat seksuele handelingen en masturbatie onderdeel waren van hun behandeling en zichzelf hebben opgeworpen als coach. Hij vroeg zijn patiënten niemand te vertellen wat er gebeurde tijdens de ‘behandeling’ en sloot de gordijnen tijdens het misbruik.

De man heeft de aanklachten grotendeels ontkend, maar volgens de rechter staat buiten kijf dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Omdat de rechtbank de kans groot acht dat de man opnieuw de fout ingaat, mag hij zijn vak niet meer uitoefenen en moet hij zich laten behandelen door een psycholoog of psychiater. De uitspraak is niet definitief. Beide partijen kunnen in hoger beroep gaan.