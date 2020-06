Onderzoekers: Franse kerk maakte zeker drieduizend jonge misbruikslachtoffers

Zeker drieduizend minderjarigen zijn in Frankrijk sinds de jaren vijftig slachtoffer geworden van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Daarbij zijn ten minste vijftienhonderd daders betrokken, zegt een onafhankelijke commissie die de kwestie onderzocht. Voorzitter Jean-Marc Sauvé heeft de eerste bevindingen woensdag gedeeld met persbureau AFP.

Het onderzoek naar het misbruik in de afgelopen zeventig jaar werd in 2018 geopend in opdracht van de kerk. Het is voor het eerst dat een misbruikonderzoek van deze omvang gedaan is in Frankrijk, zegt Sauvé. Archieven van de bisdommen en congregaties in het land zijn en worden doorgelicht. Ook konden slachtoffers zelf hun verhaal doen via een telefonische meldlijn. De lijn is in een jaar tijd 5.300 keer gebeld, sommige bellers hebben vaker dan één keer contact opgenomen.

Sauvé is ervan overtuigd dat het werkelijke aantal slachtoffers vele malen hoger ligt, laat hij weten aan AFP. Het onderzoek loopt nog: mensen kunnen zich tot november melden en ook het archiefonderzoek is nog bezig. Volgens Sauvé bestaat er enige overlap tussen de zaken die in het archiefonderzoek aan het licht kwamen en de zaken van mensen die gebeld hebben. „We weten nog helemaal niet hoe we deze twee bronnen bij elkaar kunnen brengen.” De definitieve bevindingen van het onderzoek worden uiterlijk in oktober volgend jaar gepresenteerd.