Noord-Korea wil geen overleg, stuurt troepen naar gedemilitariseerde zone

Noord-Korea wil niet dat er speciale gezanten worden ingezet om de spanningen met Zuid-Korea weg te nemen. Seoul had hiertoe een voorstel gedaan, maar in plaats daarvan zeggen de Noord-Koreanen troepen naar de gedemilitariseerde zone te zullen sturen. Die aankondiging kwam woensdag van staatspersbureau KCNA, schrijft persbureau Reuters.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bood eerder deze week aan om zijn nationale veiligheidsadviseur en inlichtingenchef als gezant te sturen voor overleg, maar Noord-Korea weigerde dat aanbod. Seoul haalde daarop fel uit en noemde de weigering „een niet eerder vertoonde onbezonnen keuze”, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De zus en adviseur van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reageerde op haar beurt met dreigende taal richting het Zuiden. Volgens Kim Yo-jong valt de huidige crisis te wijten aan de „incompetentie en onverantwoordelijkheid” van de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Liasonkantoor opgeblazen

Dinsdag vernietigde Pyongyang een liaisonkantoor dat sinds 2018 in gebruik was. Het kantoor op de grens was bedoeld als plek voor de twee landen om te overleggen en stond symbool voor toenadering tussen de twee landen. Ook maakte het regime van Kim recent een einde de speciale telefoonverbindingen met het buurland.

De recente spanningen zijn terug te voeren op een ballonactie door activisten uit het Zuiden. Groeperingen van gevluchte Noord-Koreanen sturen propagandafolders en usb-sticks met Zuid-Koreaans nieuws de grens over. De teksten gaan onder meer over mensenrechtenschendingen door Pyongyang. De Zuid-Koreaanse minister van eenwording heeft zijn functie vanwege het conflict neergelegd, meldt de BBC.