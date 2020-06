Noodweer teistert Nederland, vrouw omgekomen door omgevallen boom

In Zwolle heeft het noodweer dat woensdagavond over Nederland trekt, één leven geëist. Een fietser kwam om het leven door een omvallende boom. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland na berichtgeving van lokale media. De vrouw fietste met haar echtgenoot in de wijk Stadshagen toen de boom op haar viel. Ze overleed ter plaatse. Het is niet duidelijk of de boom is omgewaaid of dat sprake was van een blikseminslag. De partner van de vrouw is fysiek ongedeerd.

Volgens de woordvoerder is op meer plekken in Zwolle stormschade. Ook op andere plekken in Nederland heeft het onstuimige weer schade en overlast aangericht - vooral in de zuidelijke en westelijke provincies. Zo moesten in het Zeeuwse Vlissingen zestien appartementen worden ontruimd vanwege wateroverlast.

Tientallen ondergelopen kelders

Ook in Limburg ontving de brandweer tientallen meldingen over ondergelopen kelders. In Ospel moesten enkele straten worden afgesloten vanwege de hevige regen. In het Brabantse Helmond kwam de Henri Dunanttunnel blank te staan, net als een filiaal van Jumbo in Mierlo-Hout. Ook zijn daar straten afgezet die onder water kwamen te staan. Op Twitter worden foto’s gedeeld van mensen die zich een pad door het water banen.

Het KNMI voorspelt voor woensdagavond en donderdag met name in het zuidwesten, midden en zuiden van het land onweersbuien en veel regen. Donderdag zal het vanuit het zuiden iets opklaren, maar niettemin blijft dan de kans op regen bestaan.