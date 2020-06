Nederlandse bedrijf komt in handen van ’s werelds grootste DNA-analist

Het Nederlandse bedrijf BlueBee komt in handen van het Amerikaanse Illumina, de wereldwijde marktleider in DNA-analyse. Dat maakte Illumina deze donderdag bekend. BlueBee, dat vestigingen heeft in Rijswijk, in België en de VS, ontwikkelt technologie die DNA-codes beter toegankelijk maakt voor onderzoek.

BlueBee werkt op de grens van biotechnologie en informatica. De algoritmes voor ‘bioinformatica’ van het bedrijf maken het gemakkelijker voor onderzoekers om online toegang te krijgen tot DNA-informatie en er onderzoek mee te doen.

BlueBee werd in 2011 opgericht door onderzoekers van de TU Delft en het Londense Imperial College. Het bedrijf heeft 35 werknemers, van wie de meesten op het hoofdkantoor in Rijswijk werken. Omzetcijfers wil het bedrijf niet bekend maken, en ook de overnamesom blijft ongenoemd. Illumina meldt in een persbericht dat het door de overname „een bioinformaticaplatform in handen krijgt dat het beste in zijn soort is”.

Illumina levert apparatuur aan 15.000 laboratoria wereldwijd, om DNA in kaart te brengen. DNA-codes bestaan uit een grote hoeveelheid data: vaak enkele honderden gigabytes per analyse. Steeds vaker wordt van patiënten de hele DNA-code (het ‘genoom’) afgelezen om de oorzaak van een ziekte te vinden, omdat die technologie inmiddels redelijk betaalbaar is. Illumina schat dat in 2025 al meer dan 100 miljoen genomen zullen zijn afgelezen, waarbij er 20 miljard gigabyte aan data zal zijn gegenereerd.

„We vullen een gat in de mogelijkheden van Illumina”, zegt de huidige bestuursvoorzitter van BlueBee Hans Cobben desgevraagd. „Genoom-informatie is nu in zo’n grote mate beschikbaar dat chemie en biologie een data challenge zijn geworden. Het wordt steeds belangrijker om DNA-data te kunnen aggregeren.” BlueBee richt zich op biomedisch onderzoek, patiëntstudies en medicijnontwikkeling.

Volgens Cobben blijft Nederland ook na de overname een belangrijke vestigingsplaats voor het bedrijf. Eén van de strategische redenen voor een vestiging hier is de aanwezigheid van grote datacenters, waar de grote hoeveelheid DNA-gegevens efficiënt en veilig opgeslagen kan worden.