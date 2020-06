Nederland investeert niet meer met kopgroep in ontwikkeling coronavaccin

Nederland gaat niet langer met een kopgroep van andere EU-landen investeren in de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus. Het land sluit zich aan bij een ander, breder initiatief dat woensdag door de Europese Commissie is gelanceerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag na berichtgeving van de NOS.

Zaterdag maakte Nederland bekend samen met Frankrijk, Duitsland en Italië 300 miljoen doses te hebben besteld van het coronavaccin waar de Britse universiteit van Oxford met medicijnenfabrikant AstraZeneca aan werkt. Het vaccin is nog in ontwikkeling maar wordt alvast geproduceerd. Op de stap van de vier landen kwam meteen veel kritiek, omdat op dat moment al duidelijk was dat de Commissie werkte aan een soortgelijk initiatief.

De woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de Commissie het initiatief van Nederland en de andere landen juist „prijst”. Sterker nog: inmiddels zouden zich „zeven of acht” andere EU-landen hebben aangesloten bij de kopgroep, die ook zal doorgaan met het afhandelen van de afgelopen zaterdag gesloten deal. Maar verdere stappen, zo beaamt de woordvoerder, zullen vanaf nu „samen met de Commissie” worden genomen.

‘Haast geboden’

Volgens de woordvoerder is de actie van de kopgroep „geen losse flodder” gebleken. „Er was tempo geboden.” De zegsman spreekt van „kapers op de kust” uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië die van plan waren zich in Europa in te kopen in vaccinatie-onderzoeken en van de mogelijkheid dat er straks in Europa vaccins zouden worden ontwikkeld waar EU-landen geen toegang toe zouden hebben.

De zogenoemde Inclusieve Vaccin Alliantie van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië werd begin juni in het leven geroepen. Zaterdag zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat er behalve met AstraZeneca nog met „een stuk of acht” andere farmaceuten wordt gepraat. Volgens Italië is er met de deal in totaal 750 miljoen euro gemoeid. Rome zelf draagt 185 miljoen euro bij. Nederland wil niet bekendmaken hoeveel het betaalt.

Hoewel de vier landen uit de kopgroep hadden verzekerd dat hun plan ten goede zou komen aan alle EU-landen, blijven landen de voorkeur geven aan een Europees intiatief. „Samenwerken is sneller en goedkoper voor ons allemaal”, zei Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheidszorg en Voedselveiligheid) eerder. De NOS meldt woensdag dat diplomaten van andere EU-landen meer vertrouwen zeggen te hebben in de Europese Commissie als het aankomt op een eerlijke verdeling.