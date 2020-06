Liever niet met de trein? Zo vind je de goedkoopste deelauto

Mike Noya (33) besloot zijn auto de deur uit te doen toen hij een paar jaar geleden vlakbij het centraal station in Utrecht ging wonen. Sindsdien reist hij met het openbaar vervoer. Maar door de corona-uitbraak is dat lastig geworden. Nu huurt hij elke week wel een keer een auto via deelautoplatform SnappCar, meestal de Opel Corsa van een buurtgenoot. Dat kost hem 43 euro per dag.

De trein en bus blijft hij voorlopig mijden. „In een deelauto zit je alleen, je kunt een raampje opendoen, en er zijn regels dat je de plekken desinfecteert die je aanraakt, zoals het stuur en de deurhendels.”

Autodelen tegen betaling is de afgelopen maanden gewilder geworden, volgens kennisinstituut CROW, dat cijfers over autodelen verzamelt. „We krijgen van verschillende aanbieders signalen dat het flink in de lift zit, als alternatief voor het openbaar vervoer”, zegt projectmanager Marco van Burgsteden. Hij woont in Ede en maakt voor werkafspraken in de Randstad zelf ook regelmatig gebruik van een deelauto.

SnappCar, dat in particuliere deelauto’s bemiddelt, kreeg in mei bijvoorbeeld 15 procent meer boekingen binnen dan dezelfde maand vorig jaar. Die groei zet in juni volgens een woordvoerder door. Vooral in de Randstad en middelgrote gemeenten, zoals Amersfoort en Den Bosch, is er meer vraag.

Meeste aanbod in steden

Volgens een onderzoek dat autobrancheorganisatie Bovag eind mei liet uitvoeren onder 1.185 consumenten, kiest de helft van de reizigers die normaal gesproken het openbaar vervoer zouden nemen, de komende tijd voor alternatief vervoer. Van die groep gaat 57 procent (meer) met de auto reizen.

Wie maar af en toe een auto nodig heeft en te zijner tijd weer op het openbaar vervoer wil overstappen, kan prima met een deelauto toe. Volgens tellingen van kenniscentrum CROW zijn er daarvan in Nederland ruim 51.000, en wordt het merendeel verhuurd door particulieren.

Zulke deelauto’s zijn volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beschikbaar in ongeveer 95 procent van de Nederlandse gemeenten. De deelauto’s van professionele organisaties als Greenwheels, MyWheels, ConnectCar en Witkar zijn er vooral voor stadsbewoners. Zij staan volgens Milieu Centraal in 31 procent van de gemeenten in Nederland.

Het is logisch dat autodelen het meest is ingeburgerd in de steden waar parkeren een crime is en je met de fiets vaak sneller op je bestemming bent. De stad Utrecht loopt voorop met twaalf deelauto’s per duizend inwoners, Amsterdam volgt met tien. Opvallend genoeg staan ook villadorpen als Bloemendaal, Rozendaal en Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden) in de top tien. Gemiddeld zijn er voor duizend inwoners drie deelauto’s beschikbaar.

Wat de gunstigste optie is, hangt af van het gebruik. Als de auto tijdens de huurperiode urenlang geparkeerd staat, is een particuliere deelauto via een bemiddelaar voordeliger. Daarvoor betaal je namelijk een vast bedrag per dag, terwijl je voor een professionele deelauto meestal ook nog een bedrag per uur moet betalen.

Een paar voorbeelden. Je hebt voor een werkafspraak twee keer per maand een auto nodig voor vier uur en je legt per trip honderd kilometer af. Bij SnappCar kun je dan bijvoorbeeld in Bloemendaal een Fiat 500 huren voor 38 euro per keer.

Bij een professionele verhuurder als Greenwheels kom je voor een Volkswagen Up! op 58 euro per keer, al is dat wel inclusief benzine. Maar dan nog is de Fiat 500 in dit voorbeeld duidelijk goedkoper.

Langere afstanden

Moet je een stuk verder rijden, dan betaal je voor zo’n particuliere auto boven een afgesproken aantal kilometers (meestal 100 à 150) nog 0,15 euro per kilometer extra. In dat geval kan een professionele aanbieder weer goedkoper uitpakken. Die heeft sowieso als voordeel dat je de auto opent met een pasje of een code, terwijl je voor een particuliere deelauto een sleuteloverdracht moet organiseren.

Een particuliere deelauto is het voordeligst voor een weekend weg in Nederland

Als je een weekendje weggaat in eigen land, is een particuliere deelauto zeker voordeliger. Weliswaar biedt een professionele aanbieder als Greenwheels een vast tarief voor een weekend – 69 euro voor de Up! – maar daar komt nog een kilometervergoeding bij. Stel dat je tijdens het weekend in totaal tweehonderd kilometer aflegt, dan betaal je voor de particuliere Fiat 500 uit Bloemendaal 75 euro, en daarmee ben je ruim 40 euro goedkoper uit. Een andere mogelijkheid is een traditioneel autoverhuurbedrijf. De prijzen verschillen nogal, maar bijvoorbeeld bij Europcar kun je twee dagen een Toyota Aygo huren voor 70 euro.

Dat is sowieso een aanrader als je met een huurauto twee weken naar Frankrijk wilt. Die Toyota Aygo, met ruimte voor één koffer, heb je dan voor 350 euro. Via Greenwheels zou je bij een afstand van ongeveer tweeduizend kilometer meer dan het dubbele kwijt zijn, vooral door het kilometertarief. De particuliere Fiat 500 zou ruim 550 euro kosten. Maar die moet natuurlijk wel beschikbaar zijn voor zo’n lange periode.

Volgens deze berekening zou je bij regelmatige, korte ritten voor het gemak een professionele deelauto kunnen kiezen, voor een weekendje weg is de particuliere deelauto een voordelige optie en bij een langere vakantie lijkt een traditionele huurauto van een verhuurbedrijf het gunstigst. Vergelijkingssite Ritjeweg.nl kan een ranglijstje maken met de goedkoopste deelauto’s van particuliere en professionele aanbieders, op basis van zelf ingevoerde gegevens.

