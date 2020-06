Als medewerker van niet-westerse afkomst bij een grote landelijke cateraar mengde ik mij in een gesprek van mijn management over politiek.

„Hoe weet jij dat nou?”, was de verbaasde reactie.

„Uit de krant”, antwoordde ik.

Nog verbaasder: „Lees jij de krant?”

„Ja, ik lees de krant”, antwoordde ik. Ik heb maar niet gezegd welke.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl