Inspectie legt werk stil bij aspergekweker om zevendaagse werkweek

De Inspectie SZW heeft het werk bij een Brabantse aspergekweker tijdelijk stilgelegd omdat Oost-Europese arbeiders daar zevendaagse werkweken hadden. Het betreft 44 werknemers die al zes weken lang elke dag asperges staken, in strijd met de wettelijk verplichte rusttijd. Dat schrijft de inspectie woensdag.

De aspergestekers uit Polen en Roemenië zouden bovendien werkdagen hebben gehad van acht tot veertien uur. De werknemers krijgen nu tijd om te rusten, schrijft de inspectie. In de tussentijd moet de werkgever „orde op zaken stellen en zich houden aan de regels van wettelijke rust”. Dat is in Nederland wekelijks vastgesteld op 36 uur aaneengesloten vrije tijd.

Ook zouden er tekortkomingen zijn geweest bij de huisvesting van de arbeiders, die woonden bij de werkgever. De inspectie keek of de arbeidsomstandigheden in orde waren, en het risico op besmetting met het coronavirus beperkt was. Dit zou „op een aantal punten” tekort geschoten zijn. Verdere details over de aspergekweker werden niet gegeven.

De Nederlandse seizoensarbeid staat erom bekend dat overwegend Oost-Europese werknemers vaak lange dagen draaien voor een laag loon. In 2011 werd een aspergeteler uit Someren veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor uitbuiting van Roemeense en Poolse werknemers. Ook werd in 2016 een oud-directeur van een Limburgse champignonkwekerij veroordeeld tot twee jaar voor vergelijkbare vergrijpen.