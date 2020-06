Champions League en Europa League: in 12 dagen moet het lukken

Vijf maanden nadat het Europese clubvoetbal werd stilgelegd, moeten de Champions League en de Europa League worden afgerond. In een versnelde, afgeslankte eindronde spelen clubs in augustus op neutrale locaties het restant. Dat is de oplossing die het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA woensdag presenteerde om het gebroken seizoen recht te trekken.

De commerciële en financiële belangen zijn enorm om de toernooien uit te spelen. De Champions League zorgt alleen al voor een omzet van 3,3 miljard euro, geld waar ook clubs van profiteren. Met name de laatste, beslissende fase van het toernooi is zeer lucratief. Bij niet uitspelen wordt gevreesd voor grote claims omdat commerciële contracten en mediacontracten niet kunnen worden nagekomen.

1Hoe wordt de Champions League straks afgerond?

Acht clubs spelen het restant van de knockout-fase in twee stadions in Lissabon in twaalf dagen tijd, vanaf 12 augustus. Waar normaal een uit- en thuiswedstrijd wordt gespeeld, is één duel nu beslissend. Zeer waarschijnlijk zijn toeschouwers niet welkom, maar UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sloot de mogelijkheid niet helemaal uit.

Vier clubs zijn al geplaatst voor de ‘Final 8’ in Lissabon: Atalanta Bergamo, RB Leipzig, Paris Saint-Germain en Atlético Madrid. De overige vier komen uit de resterende achtste finales, waarvan de returnwedstrijden nog moeten worden gespeeld. Of die duels in Portugal worden afgewerkt óf zoals oorspronkelijk gepland bij de thuisspelende clubs, wordt nog besloten. De data voor deze duels staan wel vast: 7 en 8 augustus.

Portugal is aantrekkelijk als locatie doordat er relatief weinig coronabesmettingen zijn én Portugese clubs uitgeschakeld zijn, waardoor van thuisvoordeel geen sprake is. De finale is zondag 23 augustus in het Benfica-stadion. Het is voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis dat het toernooi zo laat in het jaar eindigt. De Champions League voor vrouwen wordt eind augustus via hetzelfde Final 8-concept afgerond in twee stadions in Spaans Baskenland.

2 Wat is het plan voor de Europa League?

De kwartfinales, halve finales en finale worden gespeeld in vier steden in het westen van Duitsland: Keulen, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen. De opzet is hetzelfde als bij de Champions League. 10 augustus wordt begonnen, de finale is op vrijdag 21 augustus in Keulen.

Extra moeilijkheid: alle kwartfinalisten van de Europa League moeten nog worden bepaald, de returns van de achtste finales zijn immers nog niet gespeeld. Of die in Duitsland óf bij de thuisspelende clubs worden afgewerkt, is nog niet bekend. Bij de achtste finales Internazionale-Getafe en Sevilla-AS Roma is ook de eerste wedstrijd niet gespeeld, die ontmoetingen zullen daarom nu in één duel afgewerkt worden op neutraal terrein.

Het Jose Alvalade-stadion van Sporting. Foto Mario Cruz/EPA

3Hoe zit het met de kwalificatie voor volgend seizoen?

De voorrondes van de Champions League en Europa League voor het nieuwe seizoen beginnen in augustus. Om de druk op de kalender te verlichten, wordt ook hier slechts één duel gespeeld. Loting zal bepalen welke club thuis speelt. Uitzondering vormt de laatste kwalificatieronde voor de hoofdfase van de Champions League – die is mét uit- en thuisduel.

De planning kan nadelig uitpakken voor AZ, dat instroomt in de tweede kwalificatieronde van de Champions League, op 25 of 26 augustus. In Nederland zijn wedstrijden vooralsnog tot 1 september verboden, waardoor AZ mogelijk automatisch een uitwedstrijd moet spelen. De groepsfases van de Champions League en Europa League beginnen respectievelijk pas 20 en 22 oktober.

4Wat zegt de UEFA over de klachten van FC Utrecht en AZ?

FC Utrecht zet bij de UEFA in op het alsnog spelen van de bekerfinale tegen Feyenoord – waarbij de winnaar normaal recht heeft op een direct Europa League-ticket. Tot frustratie van FC Utrecht had de KNVB eerder een streep door die finale gezet. De bond gaf het ticket aan Feyenoord op basis van de derde plaats op de ranglijst. Ook AZ, op doelsaldo tweede achter Ajax, is ontevreden: zij wil het ticket voor de Champions League dat vrijwel zeker recht geeft op de groepsfase, overnemen van Ajax.

Maar de UEFA lijkt de KNVB te steunen. Topman Giorgio Marchetti stelde woensdag dat de KNVB binnen de richtlijnen van de UEFA heeft gehandeld. Wel zullen ze voor 3 augustus, de inschrijfdatum van clubs voor de Europese toernooien, de aanvraag nog beoordelen. FC Utrecht komt donderdag met een verklaring.