Huis Etty Hillesum wordt gemeentemonument en is gered van de sloop

Het huis in Amsterdam waar Etty Hillesum haar bekende oorlogsdagboeken schreef, is gered van de sloop. Het pand is „belangrijk erfgoed” en wordt daarom een gemeentemonument, heeft wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie, GroenLinks) woensdag bekendgemaakt. Vastgoedmagnaat Ronald Egger wilde het afbreken om plaats te maken voor een nieuw gebouw met zes luxe appartementen en een galerie.

In het huis aan de Gabriël Metsustraat 6 stond Hillesums „lieve bureau, de beste plek op deze aarde”, schreef ze zelf vanuit Westerbork in een brief aan een vriendin. Ze woonde al sinds 1937 in het pand uit 1901, tot ze in 1942 naar het doorvoerkamp vertrok. Vervolgens werd ze naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze in 1943 werd vermoord.

„De dagboeken van Etty Hillesum zijn niet alleen persoonlijke documenten, maar bieden ook belangrijk inzicht in hoe Joden in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gediscrimineerd en vervolgd”, schrijft wethouder Meliani in een persverklaring. „Het huis waar Etty Hillesum heeft gewoond en gewerkt is belangrijk erfgoed voor Amsterdam en verdient daarom bescherming.”

Meerdere partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen van Egger om het oude huis te slopen. Omwonenden stelden onder meer dat het nieuwe gebouw dat hij wilde bouwen te groot zou zijn, licht uit de tuinen zou houden en uitzicht zou ontnemen. Ook erfgoedverenigingen en maatschappelijke organisaties hebben zich bij de gemeente gemeld, zo staat in de verklaring. Een petitie van onder anderen het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) en de Stichting Joodse Huizen om van het pand een rijksmonument te maken, werd ruim vierduizend keer ondertekend. Dat het nu een gemeentemonument wordt, noemt EHOC „heel goed nieuws”.