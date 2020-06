Hoekstra geen kandidaat voor lijsttrekkerschap CDA

Minister van Financiën Wopke Hoekstra stelt zich definitief niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat heeft hij woensdag in een interview aan De Telegraaf laten weten. Hoekstra was samen met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer de meest genoemde kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de partij.

Als reden geeft Hoekstra dat hij „meer een bestuurder dan een beroepspoliticus” is. „Ik wil dicht bij mezelf blijven. Een partijleider is iets anders dan een minister, verschillende rollen vragen andere dingen”, aldus de minister. Hoekstra zei al voor de kerst tot de conclusie te zijn gekomen niet voor kandidaatstelling te gaan. Toen hij het besluit in april aan het partijbestuur wilde melden, „was er de coronacrisis”. Een zetel in de Tweede Kamer ligt voor Hoekstra „niet meteen voor de hand”.

De huidige fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, heeft vanaf zijn aanstelling in 2019 laten weten geen interesse in het lijsttrekkerschap te hebben. Met de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in aanloop, heeft het partijbestuur besloten de procedure voor het lijsttrekkerschap te versnellen. Kandidaten kunnen zich tot volgende week woensdag bij het partijbestuur melden. Twee dagen later zal het een voordracht doen. Of het bestuur één of meerdere kandidaten naar voren schuift wordt vrijdag 26 juni bekend. Leden kiezen vervolgens tussen 6 en 9 juli digitaal de nieuwe lijsttrekker.