Hoe een lastig gesprek bij Beau gekaapt wordt door de grootste mond

Een kwartiertje Beau was dinsdagavond voldoende om duidelijk te maken waar Nederland wel en niet over wil praten – en waarom dat een probleem is. De uitzending begon met het protocol dat op verzoek van artsenorganisaties is gemaakt over hoe gekozen zou moeten worden in het ‘zwarte scenario’ waarin er niet genoeg plaats zou zijn voor alle patiënten, al dan niet met corona, op de intensive care. Heetste hangijzer: moet leeftijd ook een rol spelen? Staatssecretaris Van Rijn zei meteen van niet.

Wat vonden zijn gasten hiervan, wilde Beau van Erven Dorens weten. Johan Derksen (uitgenodigd vanwege zijn expertise aangaande vakantieprovincie Drenthe) barstte dadelijk los. Selecteren op leeftijd vond hij belachelijk. Loten ook. Maar hoe het dan wel moest, zei hij niet. Hij hield het erop dat er in een rijk land gewoon meer capaciteit op de intensive care moest zijn.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb klampte zich snel aan dezelfde reddingsboei vast. Politici wagen zich niet aan dit soort keuzes, legde hij uit. Hij bracht het rapport over keuzes in de zorg van de commissie-Dunning (1991) in herinnering dat fluks in een diepe la verdween.

Niet dat Aboutaleb zelf van plan was zijn vingers aan deze kwestie te branden. Meer bedden en personeel, daar ging het ook volgens hem om. „Dan maar een paar vliegtuigen minder”, vulde Van Erven Dorens aan. Prima ideeën, maar hoe we moeten handelen in een zwart scenario, bleef onbesproken en onbespreekbaar – die ethische kwestie wordt weer over de muur van de intensive care gegooid.

Meteen daarna toonde Beau beelden van een uit de hand gelopen demonstratie van zorgmedewerkers in Parijs. Alles wordt gekaapt door relschoppers, concludeerde Derksen. Na de tegenwerping dat in Nederland de ene na de andere Black Lives Matter-demonstratie vreedzaam was verlopen, begon Derksen over Akwasi, de rapper die twee weken geleden op de Dam aankondigde dat als hij in november een zwarte piet zou tegenkomen, hij deze een schop zou geven.

Relletje

Dat was een relletje geworden, dat vorige week tot een climax kwam toen Akwasi bij Beau wel vertelde dat hij het figuurlijk bedoelde, maar er verder niet voor voelde diep door het stof te gaan, ondanks een nadrukkelijke uitnodiging daartoe van Van Erven Dorens. Het leverde die avond een intense, pijnlijke, maar ook leerzame discussie op.

Maandagavond had Derksen in Veronica Inside nog maar eens de aanval op Akwasi geopend, waarna hij deze bij Beau begon te vergelijken met gemaskerde Parijse relschoppers. Zo liet hij zien hoe je met een opmerking over mensen die demonstraties kapen, een gesprek kunt kapen. Zanger Dinand Woesthoff probeerde tot tweemaal toe de aandacht te verleggen naar de beweegredenen van de demonstranten, maar kreeg weinig steun. Derksen ging onverdroten door over Akwasi. Later zei hij nog een paar neerbuigende dingen over Woesthoffs nieuwe muziek. Aboutaleb pleitte voor ‘genade’ tussen mensen; Derksen keek hem aan of hij een brandend braambos zag.

Zo werden twee gespreksonderwerpen onklaar gemaakt. In het ene geval omdat er geen hapklare statements over te maken zijn, in het andere omdat een man met een grote mond het gesprek koste wat kost ver van racisme wilde houden.

Het is niet de taak van Beau om alle maatschappelijke problemen op te lossen en het is vast lastig om überhaupt iets op te lossen met Johan Derksen aan tafel, maar de hartstocht waarmee hete hangijzers werden ontweken en waarmee luidruchtige afleidingsmanoeuvres werden beloond, deed mij net te veel aan het publieke debat denken.