FIOD en justitie onderzoeken mogelijke nieuwe omkoopzaak bij Vestia

De FIOD onderzoekt al bijna twee jaar een mogelijke nieuwe omkopingszaak bij woningcorporatie Vestia. Twee oud-medewerkers zijn aangemerkt als hoofdverdachten, meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie woensdag na berichtgeving van De Telegraaf. In de zaak zijn meer dan vijftig personen of bedrijven in beeld die mogelijk bij omkoping betrokken zijn.

Het onderzoek was „bijvangst bij een ander onderzoek”, laat het Functioneel Parket weten. Volgens De Telegraaf ging het om een faillissementsfraudeonderzoek bij een Reeuwijks accountantskantoor, maar dat kan het OM niet bevestigen. Er kwamen onregelmatigheden aan het licht, en de woningcorporatie lijkt voor zo’n 2,5 miljoen euro te zijn benadeeld.

De vijftig bedrijven die het OM en de FIOD onderzoeken, zijn vooral actief in de onderhouds- en schoonmaakbranche. De hoofdverdachten werden eerder al door Vestia ontslagen, bevestigt de corporatie. Er loopt ook een intern onderzoek. Veel meer wil Vestia er in afwachting van het onderzoek niet over kwijt. Volgens het parket bevindt het onderzoek zich in een afrondende fase, maar is er nog geen indicatie te geven van een mogelijke zittingsdatum. Het parket had pas meer details over de zaak naar buiten willen brengen als de omvang volledig in kaart is gebracht, ook om onrust onder huurders van Vestia te voorkomen.

Derivaten

In 2018 werden ook al twee oud-medewerkers van Vestia veroordeeld voor onder meer omkoping. Zij speelden een belangrijke rol in het derivatenschandaal dat de corporatie in grote financiële problemen bracht. De twee kregen 2,5 en 3 jaar gevangenisstraf opgelegd.

De corporatie had 23 miljard euro in derivaten gestoken, en leed uiteindelijk 2,7 miljard euro schade. Gevreesd werd dat de financiële aderlating zo groot was dat de corporatie andere corporaties in haar val zou meeslepen. De affaire riep vragen op over de manier waarop dergelijke ondernemingen omgaan met geld dat bedoeld is om te voorzien in betaalbare huurwoningen. Ook accountantskantoren Deloitte en KPMG kwamen onder vuur te liggen, evenals ABN Amro en Deutsche Bank. Er werd voor vele tientallen miljoenen aan schikkingen getroffen.

Ook oud-directeur Erik Staal schikte in 2015 ook met Vestia voor zijn rol in het derivatenschandaal. Dat geld (een miljoen euro) bleek hij later aan een goededoelenorganisatie in Zuid-Afrika onttrokken te hebben. Hij had daar meer geld gestolen. De rechter veroordeelde Staal begin maart tot twee jaar gevangenisstraf voor de verduistering van 1,7 miljoen euro van die stichting. Ook werd Staal schuldig bevonden aan diefstal van ledlampen, slijpschijven en andere producten uit een bouwmarkt.