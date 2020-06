Facebook geeft gebruikers mogelijkheid politieke advertenties uit te zetten

Facebook-gebruikers krijgen de mogelijkheid politieke advertenties uit te zetten. Dat schrijft topman Mark Zuckerberg woensdag in een opiniestuk in USA Today. Daarin kondigt hij ook nieuwe maatregelen aan waarmee Facebook kiezers gaat aansporen om te stemmen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

„Voor diegenen die al weten op wie ze stemmen en voor wie de verkiezingen niet snel genoeg voorbij kunnen zijn, we luisteren naar jullie - dus introduceren we de mogelijkheid om het zien van politieke advertenties uit te schakelen”, aldus Zuckerberg in het opinieartikel.

Facebook ligt onder vuur omdat het politici toestaat om te liegen op het platform. Factcheckers die samenwerken met Facebook om desinformatie op het platform aan te pakken, mogen berichten van politici niet controleren. Die uitzonderingsregel was voor Nu.nl reden om eind vorig jaar uit het factcheckprogramma van Facebook te stappen.

Concurrent Twitter besloot in oktober geen politieke advertenties meer toe te laten, omdat het sociale netwerk het beïnvloeden van kiezers via online advertenties beschouwt als een risico voor de democratie. Twitter greep onlangs voor het eerst in bij een aantal tweets van de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij met deze berichten de huisregels had overtreden.

Biografie Aboutaleb

Facebook gaf in januari dit jaar al aan gebruikers de mogelijkheid te gaan geven om minder politieke advertenties te zien. De nieuwe knop, die woensdag in de VS beschikbaar is en in de herfst in andere landen, blokkeert advertenties van bij Facebook geregistreerde politieke partijen en organisaties die advertenties plaatsen over maatschappelijke kwesties. Eind vorig jaar blokkeerde Facebook een advertentie voor de biografie van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, omdat uitgever De Bezige Bij zich niet had geregistreerd als organisatie die maatschappelijke kwesties in advertenties aankaart.

Zuckerberg gaat in het opiniestuk onder andere in op de kritiek op het beleid om politici niet te factchecken. „Iedereen wil dat politici verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen. Maar dat werkt alleen als mensen ook kunnen zien wat ze zeggen”, schrijft Zuckerberg.

Tegelijkertijd stelt hij dat de beste manier om politici verantwoordelijk te houden voor hun daden en uitspraken is ze weg te stemmen. Daarom spoort het bedrijf kiezers aan om zich te registreren en te gaan stemmen. De sociale netwerken van Facebook gaan onder andere informatie geven over wanneer gestemd kan worden en waar. Het bedrijf verwacht 4 miljoen mensen te helpen zich te laten registreren als kiezer.