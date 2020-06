Europese Commissie gaat fusie Fiat Chrysler en PSA onderzoeken

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar de fusie tussen de autobedrijven Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en PSA. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Brussel is bezorgd over de invloed van de eventuele fusie op de concurrentie op de markt voor bestelbusjes. Met de deal zou zo’n 50 miljard dollar gemoeid zijn.

De bedrijven hebben volgens de EC niet aangetoond hoe zij hun potentiële machtspositie op de markt voor bestelbusjes binnen de perken zullen houden. De Deense EU-mededingscommissaris Margrethe Vestager noemt de markt voor bestelbusjes een „groeiende markt, die alleen maar belangrijker wordt omdat in de digitale economie consumenten steeds meer vertrouwen op bezorgdiensten.” Volgens Brussel zou een fusie tussen FCA en PSA ervoor zorgen dat de bedrijven samen ongeveer een derde van de Europese markt beheersen.

Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler en het Franse PSA maakten eind vorig jaar hun definitieve akkoord bekend. Als de deal door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, ontstaat de op drie na grootste autoproducent ter wereld. Alleen Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota zijn nog groter.

Eerder op woensdag meldde persbureau Bloomberg dat Fiat Chrysler voor 6,3 miljard euro aan Italiaanse staatssteun krijgt. Het geld is onder meer bedoeld om de salarissen van medewerkers mee te betalen. Uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA bleek woensdag dat in mei opnieuw veel minder auto’s zijn verkocht: 581.161 wagens in mei dit jaar, tegen ruim 1,2 miljoen een jaar eerder.