EU maakt zich op voor bal masqué

Eén ding heeft de coronacrisis in Europa in elk geval voor elkaar gekregen: vastgeroeste standpunten zijn losgelaten en oude bondgenootschappen vallen plots uiteen. Het maakt de virtuele topontmoeting van Europese regeringsleiders komende vrijdag een soort bal masqué, waar het onduidelijk is wie met wie danst en wat er werkelijk achter iemands voorkomen schuilgaat.

De verwachtingen voor het overleg zijn op z’n zachtst gezegd laag: zelfs EU-raadsvoorzitter Charles Michel hoopt dat het op z’n best een „cruciaal opstapje” is naar een fysieke ontmoeting later deze zomer – of meerdere. Toch is vrijdag het eerste echte moment dat regeringsleiders met elkaar praten over het voorstel voor een nieuw herstelfonds van 750 miljard euro dat de Europese Commissie onlangs presenteerde. En dus het moment dat moet worden beoordeeld of het, in een anglicisme dat in Brussel graag gebruikt wordt, „kan gaan vliegen”.

Na de presentatie van het plan op 27 mei bleef het vanuit de lidstaten opvallend stil. EU-ambtenaren en diplomaten zien dat als een goed teken, dat het voorstel nergens direct is afgeschoten en regeringsleiders zichzelf als het ware even op ‘mute’ hebben gezet. Tegelijk kunnen de onderhandelingen bijna niet ingewikkelder. Niet alleen omdat het om gigantische bedragen gaat, de noden hoog zijn en de emoties fel. Ook omdat de onderhandelingen over het herstelfonds direct verbonden zijn met die over de EU-begroting, de moeder aller Europese splijtzwammen. In de knoop die dat oplevert is het lastig precies de belangen en posities te ontwarren. Een EU-diplomaat hoopt dat vrijdag vooral de grootste discussiepunten kunnen worden bepaald.

Charles Michel moet ‘ontmijnen’ In crisistijd, met een politiek versplinterd landschap, is een ‘ontmijner’ nodig, bij uitstek de rol van de EU-raadspresident die de toppen voorzit. Maar de huidige president, de Belg Charles Michel, mist volgens bronnen in Brussel politiek gewicht en creativiteit om de Europese regeringsleiders op één lijn te krijgen. „Hij wacht af als een notaris, hij maakt zijn borst niet nat”, schreef afgelopen zaterdag de Belgische krant De Tijd. „De EU heeft nu een raadspresident nodig die kilometers heeft gemaakt en invloed vergaart op basis van vertrouwen”, zegt hoogleraar Leiderschap Jesse Segers van het Utrechtse opleidingsinstituut Sioo. „Aan dat profiel voldoet Michel niet. Hij moet nog uitgroeien tot een leider die kan denken in paradoxen en die weet: het gaat om iets groters dan mijzelf.” In de kritiek op Michel klinkt onder EU-diplomaten ergernis door over zijn publieke optreden, met foto’s op Instagram – Michel geeft zijn kind de fles – en een nieuwsbrief aan alle EU-burgers waar, volgens een bron in Brussel, „niets in staat dat de moeite waard is”. Dat Michel in zijn eerste jaar als president al maanden door corona is aangewezen op virtueel vergaderen „heeft hem op achterstand gezet”, zegt Segers. „In een lijfelijke vergadering zie je de Zweedse of Bulgaarse premier zuchten en registreer je wanneer Rutte geïrriteerd wegkijkt. Daar kun je dan alert op inspelen. Maar Michel staart naar een videoscherm.” Wat ook niet helpt: Michel zette deze week zijn kabinetschef – een in Brussel gepokt en gemazelde topdiplomaat – onverwachts aan de kant. In het kamp van Michel blijft het bij de uitleg: ‘het klikte niet meer tussen de twee’. Het staat haaks op de „rustige vastheid” van voormalig EU-raadspresident Herman Van Rompuy, die een decennium geleden Europa door de eurocrisis loodste. Van Rompuy was de stille fixer op de achtergrond, zegt hoogleraar Segers. „Die sloot zich twee dagen per maand op in een abdij, om na te denken.”

In een opiniestuk in de Financial Times herhaalde de ‘zuinige club’ (Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden) deze week zijn positie: een beperkt fonds met een duidelijke tijdslimiet, waaruit landen in nood louter leningen kunnen ontvangen. Tegelijk is tenminste de toon van hun verzet veranderd en staat de noodzaak van een ambitieus pakket niet ter discussie. Kritiek richt zich nu vooral op de onderbouwing van het plan, en of het geld wel goed terechtkomt.

‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’

De vier zijn zeker niet de enigen met kritiek. Vooral de manier waarop het geld verdeeld moet gaan worden zorgt voor felle discussies. Daarvoor wil de Commissie nadrukkelijk niet kijken naar ‘coronaparameters’ als het aantal doden of besmettingen maar louter naar de verwachte economische schade. De precieze verdeling zorgt nu al voor scheve ogen, zelfs bij landen die in principe positief tegenover het plan staan, zoals België. Ook in Oost-Europa voelen ze er weinig voor de klap in Zuid-Europa op te vangen.

Dat lidstaten op dit punt vrijdag werkelijk dichter bij elkaar komen, verwacht niemand. De vraag is dan ook vooral: hoe groot is de wil om er snel uit te komen? „Het zou een dramatisch signaal zijn als Europa in deze crisis eindeloos met zichzelf in discussie blijft”, zegt een EU-diplomaat. Commissie-ambtenaren benadrukken bovendien dat de nood zo hoog is dat fondsen snel beschikbaar moeten komen. „We moeten echt voorkomen dat de conclusie wordt: operatie geslaagd, patiënt overleden”, aldus de Nederlandse EU-ambtenaar Gert-Jan Koopman vorige week.

Meesterproef voor Ursula von der Leyen Het was een ongelukkig moment, dat meerdere EU-diplomaten zich blijven herinneren. 9 maart had Ursula von der Leyen gepland de eerste honderd dagen van haar Europese Commissie feestelijk te vieren. Tijdens die honderd dagen waren er talrijke plannen en strategieën gepubliceerd en Von der Leyen bracht dat tijdens een speciale persconferentie graag nog eens onder de aandacht. Maar omdat Europa inmiddels fors zuchtte onder de corona-uitbraak, bleef het beeld hangen van Von der Leyen die zich middenin een crisis vooral om haar eigen pr bekommert. Het is een indruk die sowieso aan Von der Leyen kleeft. Dat eind april uitkwam dat ze persoonlijk een Duits pr-bureau betaalt voor social media-advies, hielp ook niet. Sinds het begin van de crisis heeft ze bovendien niet minder dan tachtig vlogfilmpjes in verschillende talen de wereld ingestuurd. Von der Leyen, klinkt het in Brussel, omringt zich nog altijd met een klein clubje vertrouwelingen en wil overal controle over houden. De afgelopen maanden bracht ze vrijwel onafgebroken door in het hoofdkantoor van de Commissie. Toch klinkt in Brussel ook bewondering, voor hoe ze zich – pas begonnen – in de lastige omstandigheden staande houdt. Over gezondheidsbeleid heeft Brussel niks te zeggen en het sluiten van grenzen en hamsteren van mondkapjes in Europa was geen fraai beeld. Maar Von der Leyen slaagde er gedurende de crisis wel in de scherpste randjes van de alleingang van landen te vijlen. Ook gingen begrotings- en staatsteunregels razendsnel overboord en werden overal potjes geld vandaan gehaald. Met het herstelfonds krijgt ze nu haar meesterproef. Dat het de Commissie razendsnel is gelukt een gedetailleerd voorstel op te stellen, oogst respect. En dat Von der Leyen zich voorafgaand aan de presentatie uitputte om regeringsleiders ‘voor te bewerken’, zorgde al voor een betrekkelijk zachte eerste landing. Mocht het fonds er komen, dan heeft ze ook een stuk meer geld om haar prioriteiten (een ‘groen’ en ‘digitaal’ Europa) te realiseren.

Maar als het aan Nederland ligt wordt eerst tot in detail uitgewerkt hoeveel geld precies nodig is, waar het aan besteed wordt en wat de voorwaarden zijn. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) benadrukte vorige week dat „kwaliteit belangrijker is dan snelheid”. Premier Mark Rutte toonde zich woensdag in de Kamer weinig optimistisch over een snel akkoord. „Het is een ingewikkeld debat, zó ingewikkeld dat ik ons daar de komende weken nog niet uit zie komen – if at all”.

Duitsland wil daarentegen juist haast maken. Vanaf 1 juli is het land EU-voorzitter en zal bondskanselier Angela Merkel alles op alles zetten aan te sturen op een akkoord, het liefst nog vóór augustus.

NRC Europa Onze NRC-correspondenten in Brussel over de EU Inschrijven