Bij Sanja Marusic verandert een grijs speelbouwwerk op een Hollands schoolpleintje in een kleurrijke oase. Het koude, golvende beton wordt omgetoverd in een exotische creatie van pastelblauw, geel, roze. De kinderen die op de achtergrond stonden toe te kijken worden via Photoshop verstopt achter een heldere lucht, die ze weer importeert uit een foto die ze eerder in Amerika maakte. En als je haar dan zo ziet liggen in dat surrealistische decor, met haar zwangere buik in haar rode jurk, dan zou je niet denken dat dit beeld oorspronkelijk gemaakt werd op een muizige dag in een slaapverwekkende Nederlandse nieuwbouwwijk.

Voor Sanja Marusic (28) heeft fotografie niet zoveel met de werkelijkheid te maken. In haar kunst wordt gemixt en gematcht, ze schildert en knutselt, draagt eigengemaakte kostuums en gebruikt bestaande sculpturen in haar werk – die ze dan net zo makkelijk weer van vorm of kleur verandert als het beeld daar sterker van wordt. Soms print ze een foto uit die ze vervolgens met echte verf inkleurt, om daar vervolgens een nieuwe foto van te maken waarin ze dan weer met Photoshop aan de gang gaat. „Soms zitten er wel drie of vier lagen in mijn beelden”, vertelt ze over de telefoon op 10 juni, hoogzwanger, één dag voordat ze is uitgerekend.

In de serie Before You fotografeert Marusic zichzelf, zwanger van haar eerste kind, in zelfbedachte landschappen die wel aanknopingspunten hebben in het hier en nu, maar die door haar worden omgetoverd tot een surrealistische droomwereld; een universum dat voelt als outer space.