De Colombiaanse dealmaker van Maduro

Vermoedelijk hielp hij Venezuela om goud aan Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten te verkopen. En met Iran zou hij onderhandeld hebben over de vijf olietankers die vorige maand het land voorzagen van ruim een miljoen olievaten. Alex Nain Saab Moran, een Colombiaanse zakenman van Libanese afkomst, wordt gezien als een cruciale partner van de Venezolaanse president Nicolas Maduro en diens misschien wel belangrijkste dealmaker.

Op verzoek van de Verenigde Staten werd Saab vrijdag gearresteerd door de autoriteiten op Kaapverdië. De 48-jarige zakenman was daar met zijn privéjet geland om bij te tanken, onderweg naar Teheran. Eenmaal daar aangekomen zou hij over nieuwe olie- en gouddeals gaan onderhandelen, zo verklaren Amerikaanse bronnen tegen persbureau Al Jazeera.

Zowel Colombia, waar hij ook als voortvluchtige is aangemerkt, als de VS verdenken hem van witwassen en frauderen met import- en exportcontracten. Het zou daarbij gaan om honderden miljoenen dollars.

De Venezolaanse regering reageerde woedend op Saabs arrestatie en eiste zijn directe vrijlating. Saab zou op een „humanitaire missie” zijn geweest om voedsel en medicijnen in te kopen. Bovendien geniet de zakenman diplomatieke immuniteit „als vertegenwoordiger van een soevereine staat”, aldus de Venezolaanse regering zaterdag in een verklaring.

Bouwbedrijf

Saab kwam enkele jaren geleden in beeld bij de Amerikaanse justitie vanwege de vele contracten die hij met de Venezolaanse regering tekende. Hij zou al zeker sinds 2009 nauw samenwerken met de regering van toenmalig president Hugo Chávez. Met zijn zakenpartner Alvaro Pulido begon hij dat jaar een bouwbedrijf, om vervolgens de aanbesteding te winnen van een grootschalig bouwproject. Bij het tekenen van dat contract verscheen hij in 2011 aan de zijde van Chávez en toenmalig president van Colombia, Manuel Santos.

De bouw van 25.000 sociale woningen voor lage-inkomensgroepen moest een prestigieuze samenwerking worden tussen Venezuela en Colombia. Maar Saab en Pulido kregen hier volgens de Amerikanen drie tot vier keer zoveel voor betaald dan de eigenlijke bouwkosten bedroegen.

Een andere spraakmakende zaak was de aanbesteding in 2015 van een miljardenproject in de zogeheten Orinoco Belt. In dat gebied in het noordoosten van Venezuela liggen ’s werelds grootste (bewezen) olievelden. Meerdere grote oliedienstverleners hadden hier op geboden, totdat een onbekend Colombiaans bedrijfje Trenaco, met hoofdkantoor in Zwitserland, de aanbesteding won. Uit Whatsapp-gesprekken bleek dat het bedrijf al voor de uitslag van de aanbesteding werknemers huurde en apparatuur kocht om de zeshonderd oliebronnen aan te kunnen gaan boren, aldus een onderzoek van Reuters.

Vormgever van de deal zou Saab zijn geweest, die volgens een werknemer bij Trenaco „heel goede banden” had met de leidinggevenden bij PDVSA, het Venezolaanse staatsoliebedrijf. Maar andere internationale oliebedrijven, die met Trenaco zouden moeten samenwerken, kwamen in opstand. Trenaco was volgens hen te klein en ondergekwalificeerd om het project aan te kunnen. Uiteindelijk zou de aanbesteding later dat jaar klappen.

Het meest bekend is Saab wellicht van de grootschalige corruptie rondom de inkoop en distributie van voedselpakketten voor Venezuela. Onder het overheidsprogramma ‘CLAP’, dat volgens mensenrechtenorganisaties als politiek pressiemiddel dient, wordt al jaren geïmporteerd voedsel uitgedeeld aan de Venezolaanse bevolking. Saab zou onder meer bedrijven in Mexico en Venezuela gebruiken om het voedsel zo goedkoop mogelijk te verwerken en importeren. Ondanks de soms slechte kwaliteit van de uitgedeelde voedselpakketten wist Saab miljoenen te verdienen door de pakketten voor te hoge prijzen te verkopen.

Vorig jaar legden de VS sancties op aan zeker tien bedrijven en dertien personen vanwege de fraude met voedselpakketten. Onder die personen zijn ook twee zoons van Saab en drie stiefzonen van president Maduro. Naar verwachting leveren de autoriteiten op Kaapverdië Saab binnenkort uit aan de VS. Met zijn arrestatie hebben zij een belangrijke spil in het web van Maduro’s regering te pakken.