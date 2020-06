Brazilië meldt bijna 35.000 nieuwe gevallen Covid-19

Brazilië heeft woensdag een recordaantal gemeld van 34.918 nieuwe vastgestelde gevallen van Covid-19, op dezelfde dag dat een hoge regeringsfunctionaris heeft gezegd dat de uitbraak in het land onder controle is. Dat meldt Reuters.

Brazilië, het op één na zwaarst getroffen land door het coronavirus na de Verenigde Staten, nadert een miljoen bevestigde gevallen. Het totale aantal is volgens het ministerie van Gezondheidszorg dinsdag opgelopen tot meer dan 923.000. Het werkelijke aantal ligt volgens experts waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Het dodental in Brazilië is met 1.282 gestegen tot 45.241, liet het ministerie weten.

Ondanks de cijfers zei Walter Braga Netto, hoofd van het kantoor van de stafchef van president Jair Bolsonaro, dat de coronacrisis in Brazilië onder controle is. „Er is een crisis, we voelen mee met rouwende families, maar het wordt in goede banen geleid", aldus Braga Netto, een van de topfunctionarissen bij de bestrijding van Covid-19 in het land. Hij wees erop dat het aantal doden per miljoen in Brazilië lager ligt dan in Italië, Spanje, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Zijn optimisme werd echter niet gedeeld door de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens Carissa Etienne, hoofd van de Pan American Health Organization (PAHO), is Brazilië een grote zorg en kan het land beter voorzichtig zijn met heropenen. „We zien besmettingen niet afremmen” in Brazilië, zei ze tijdens een videopresentatie.