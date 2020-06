We kijken met ’17 miljoen experts’ mee naar de wetenschap in in uitvoering. Maar hoe navigeer je op de zee van wilde theorieën en kersverse onderzoeken naar het coronavirus? En hoe kun je beleid baseren op onderzoek dat nog in volle gang is?

