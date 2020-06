‘BMW wil eerder deel productie bij VDL Nedcar stoppen’

BMW wil eerder stoppen met een deel van de productie van auto’s bij de Nederlandse fabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van dagblad De Limburger. Nu de autoverkoop wereldwijd door de coronacrisis sterk is teruggelopen, zou de Duitse fabrikant de productie in eigen fabrieken voorrang willen geven. Nedcar (5.000 wernemers), de enige autofabriek van Nederland, produceert alleen in opdracht van automerken.

De twee partijen hebben sinds afgelopen herfst een contract dat tot 2030 de productie van de BMW X1 zou garanderen, maar daar wil BMW nu vanaf. Het bedrijf wil hier in 2023 al mee stoppen. Een woordvoerder van industrieconglomeraat VDL, waar Nedcar onderdeel van uitmaakt, kan de plannen „bevestigen noch ontkennen”. BWM zegt in een reactie dat het bedrijf „reageert op de situatie met een planning door ruim van te voren de productie aan te passen”.

Naast de BMW X1 produceert Nedcar op dit moment ook twee Mini-modellen, tevens in opdracht van BMW. De contracten daarvoor lopen in 2023 ook af, waardoor Nedcar straks in 2023 zonder opdrachtgevers dreigt te zitten. Een BMW-woordvoerder kan niet ingaan op het contract met Nedcar en de bouw van de BMW X1.

Autoverkoop gehalveerd

BMW is net als veel andere merken hard geraakt door de coronacrisis. De autoverkoop is de afgelopen maanden gehalveerd. Mede daardoor gingen in april veel productielocaties tijdelijk dicht. Ook Nedcar bouwde ruim een maand lang geen auto’s, maar draait sinds begin mei weer voorzichtig. De volumes liggen echter wel ver onder die van 2019, waardoor de banen van circa achthonderd flexwerkers zeer onzeker zijn.

De fabriek produceerde in 2019 ruim 174.000 auto’s voor BMW. In totaal zijn er door de Nederlandse fabriek 700.000 voertuigen geleverd voor het Duitse bedrijf. VDL-topman Willem van der Leegte benadrukte in een interview met NRC in mei dat het bedrijf nog altijd gesprekken voert met meerdere autofabrikanten over eventueel te bouwen modellen in de fabriek.

VDL nam Nedcar in 2012 over van Mitsubishi. Het industrieconcern groeide daarmee in een klap enorm, van 10.000 naar 15.000 medewerkers. De fabriek is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. In 2019 had VDL een omzet van 5,8 miljard euro.