Assads oom Rifaat krijgt vier jaar cel van Franse rechter wegens fraude

Een Franse rechtbank heeft de schatrijke oom van de Syrische president Bashar al-Assad woensdag tot vier jaar cel veroordeeld, omdat hij op frauduleuze wijze een vastgoedimperium zou hebben verworven en belasting had ontdoken.

Rifaat al-Assad had volgens de rechtbank overheidsgeld uit Syrië witgewassen en belegd in onroerend goed in Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral Spanje. De rechtbank gaf opdracht zijn bezittingen in Frankrijk, waaronder een kasteel, twee huizen en een veertigtal appartementen in Parijs en Londen, in beslag te nemen. De totale waarde van zijn bezittingen wordt geschat op 800 miljoen euro.

De 82-jarige Rifaat verblijft al sinds 1984 in Europa, nadat hij in conflict was geraakt met zijn broer, de vorige Syrische president, Hafez al-Assad. Rifaat zou een staatsgreep tegen hem hebben beraamd. Rifaat werd berucht als de ‘de slager van Hama’ nadat hij in 1982 op bloedige wijze een opstand van de Moslimbroederschap in de Syrische plaats Hama had onderdrukt. Daarbij vielen naar schatting 20.000 doden. Zelf heeft hij ontkend de leiding over deze operatie te hebben gehad, al leidde hij destijds de elite-eenheden die zo wreed huishielden in Hama.

Frans onderzoek

Sinds 2010 doen de Franse autoriteiten onderzoek naar onrechtmatig verkregen bezittingen van prominente buitenlanders in Frankrijk, vaak lieden met nauwe banden met corrupte regimes die voor hun aankopen de staatskas in hun eigen land plunderden. Het doel is die in beslag te nemen en de opbrengst zo mogelijk weer aan de eigen bevolking ten goede te laten komen. Er wordt nu gewerkt aan een wet voor de oprichting van een fonds waarin de opbrengst van geconfisqueerde bezittingen van veroordeelden kunnen worden ondergebracht. Eerder dit jaar werd in hoger beroep de vicepresident van Equatoriaal Guinée al in absentia veroordeeld in een eerste zaak van deze aard.

De Franse aanklager betoogde dat het beginkapitaal van Rifaat op onrechtmatige wijze verkregen was. Zijn broer zou hem met Syrisch overheidsgeld hebben ‘afgekocht’ om verder in het buitenland te blijven. Rifaat echter stelt dat hij miljoenen dollars heeft ontvangen van de in 2015 overleden Saoedische koning Abdullah, met wie hij een passie voor renpaarden deelde.

Franse onderscheiding

Wegens zijn slechte gezondheid kon Rifaat al-Assad, die in 1986 overigens nog in Frankrijk werd onderscheiden met het Légion d’honneur, de bekendmaking van het vonnis niet persoonlijk bijwonen. Zijn vijf advocaten maakten kort na de uitspraak bekend dat Rifaat in hoger beroep gaat. Rifaat leidde al jaren een luxeleven in Europa, vergezeld van zijn vier vrouwen en zestien kinderen. Zijn totale entourage omvat zo’n 200 mensen.

De laatste jaren presenteerde Rifaat zich graag als een lid van de Syrische oppositie tegen zijn neef, die juist deze woensdag werd geconfronteerd met nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn regime. Ook in Spanje loopt er sinds 2017 een rechtszaak tegen hem. In Zwitserland is Rifaat beschuldigd van oorlogsmisdaden.