Wielrenner Niki Terpstra zwaargewond na val tijdens training

Profwielrenner Niki Terpstra is dinsdag zwaargewond geraakt bij een valpartij tijdens een trainingsrit. De 36-jarige Nederlandse kopman van de Franse formatie Total Direct Energie kwam hard ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en is overgebracht naar het ziekenhuis, schrijft zijn vrouw Ramona in een bericht op Instagram.

Terpstra is niet in levensgevaar maar zal „nog wel een paar dagen moeten blijven” in het ziekenhuis, aldus zijn vrouw. Hoewel zij niets schrijft over de ernst van zijn verwondingen, ligt Terpstra volgens de NOS op de intensive care met een klaplong, hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen. Hij is per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, meldt Omroep Flevoland. De dijk is even afgesloten geweest om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Lees ook: Vanaf september overvol: dit is de sportkalender van 2020

Het is daarmee zeer de vraag of en wanneer de oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen in actie kan komen in het vervolg van het huidige wielerseizoen. De resterende wielerkalender voor de profs werd begin mei wegens de coronapandemie verplaatst naar het najaar. Terpstra zou zich volgens wielersite Wielerflits voornamelijk richten op de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start gaat in Nice, en de eendaagse klassiekers Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober).