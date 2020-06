Werkstraffen geëist tegen minderjarige verdachten flatbrand Arnhem

Tegen twee jongens van 13 en 14 jaar zijn dinsdag werkstraffen geëist van zestig uur voor hun betrokkenheid bij een fatale flatbrand in Arnhem op Oud en Nieuw. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de jongens vuurwerk afgestoken in de hal van het flatgebouw waardoor de brand is ontstaan. Hierbij kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje in een lift om het leven.

Volgens het OM hadden de jongens niet de bedoeling om de brand te veroorzaken. Desondanks vindt het OM een straf op zijn plaats omdat de gebeurtenis „onvoorstelbaar veel leed” heeft aangericht. Bovendien heeft het drama een grote impact gehad op de omwonenden en de hulpverleners. Justitie verwacht dat de verdachten de enorme gevolgen „zeer waarschijnlijk lang met zich mee zullen dragen”.

De brand brak rond 01.00 uur uit op nieuwjaarsnacht dit jaar. Hierdoor viel de stroom in de flat uit en kwam een lift tot stilstand, waar op dat moment een gezin in stond. De moeder en dochter overleefden de brand. Op 29 juni volgt de uitspraak.

In januari maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bekend een onderzoek te beginnen naar de flatbrand. Onderdeel van het onderzoek is het gebruik van de hal, vluchtwegen en de liften bij brand.