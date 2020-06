Venezolaanse migranten onderweg naar huis

Honderden Venezolaanse migranten die de afgelopen jaren naar buurland Colombia vluchtten, zijn begonnen aan hun terugreis. Vanwege de lockdowns in Colombiaanse steden hebben veel Venezolanen geen werk of onderkomen meer. En dus wachten ze in tentenkampen tot ze naar de grensovergang kunnen, bij de noordoostelijke stad Cúcuta.