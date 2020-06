UvA-bestuur stelt extern onderzoek in naar eigen handelen in #metoo-zaak

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) laat onderzoek doen naar het eigen handelen en dat van decaan geesteswetenschappen Fred Weerman. Dit na meldingen over jarenlang wangedrag door een docent, waarover NRC zaterdag publiceerde. Ook wordt onderzocht of de ombudsfunctionaris van de UvA onafhankelijk genoeg is.

Bij de master Conservering en Restauratie trokken vrouwelijke studenten tussen 2012 en 2019 aan de bel over grensoverschrijdend gedrag door een van hun belangrijkste docenten. Ze meldden zich meerdere keren bij de leiding van de opleiding, de faculteit en het universiteitsbestuur. Hij bleef al die tijd lesgeven. In 2019 kreeg de docent een officiële waarschuwing. Eerdere klachten over hem bleken niet te zijn gedocumenteerd.

„We schamen ons diep voor iedere casus die opduikt”, schrijft het college van bestuur dinsdagmiddag in een verklaring aan alle medewerkers en studenten van de UvA. „We moeten er allemaal van doordrongen zijn dat er geen plaats mag zijn voor seksisme en racisme aan de UvA en opgetreden wordt waar nodig. Een cultuurverandering is noodzakelijk.”

Deze stap komt een paar dagen nadat bestuursvoorzitter Geert ten Dam een verklaring ondertekende waarin zij en decaan Weerman het NRC-artikel „zeer onevenwichtig” noemden. Het artikel zou volgens haar suggereren dat er met meldingen niks gedaan is „terwijl dat wel het geval is”.

Het college van bestuur wil verder niet reageren op vragen van NRC.

Uit onderwijs ontheven

De betreffende docent bleef tot aan de publicatie van het artikel lesgeven, maar is maandag „in overleg met hem vooralsnog van zijn onderwijsverplichtingen ontheven”, aldus woordvoerder Annelies van Dijk van de UvA. Hij mag nog wel scripties begeleiden.

De meldingen over grensoverschrijdend gedrag en met name de reactie daarop van de UvA leidden de afgelopen dagen tot veel onrust onder studenten en personeel. Maandag waren er bijeenkomsten voor studenten en docenten van de master Conservering en Restauratie. De komende tijd gaan andere medewerkers en studenten van de faculteit met de decaan in gesprek.

Aanstaande vrijdag is er een demonstratie vanwege de gebeurtenissen, georganiseerd door actiegroepen ‘Humanities Rally UvA’ en ‘Diversity Forum UvA’. Zij eisen dat het „wanbestuur aftreedt”. De voorzitters van de ondernemingsraad en de centrale studentenraad willen met het bestuur en de ombudsfunctionaris in gesprek, zeggen zij dinsdag tegen universiteitsblad Folia. „We hebben als UvA gefaald.”

