Transavia schikt met reizigers in rechtszaak om coronavouchers

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft een schikking getroffen met 85 reizigers in een rechtszaak die draaide om coronavouchers. Het bedrijf gaat passagiers het volledige ticketbedrag terugbetalen. Dat is dinsdag bepaald, bevestigt claimbureau Aviclaim, dat namens de reizigers optrad.

Duizenden passagiers konden vanwege de coronacrisis niet met hun vlucht mee. Ter compensatie bood Transavia vouchers aan ter waarde van het ticket, die reizigers op een later moment konden gebruiken. Een aantal passagiers ging daarmee niet akkoord en spande samen met claimbureau Aviclaim een rechtszaak aan. De zaak waarin dinsdag is geschikt, had betrekking op 85 passagiers. Er is geschikt voor ongeveer 20.500 euro, laat het bureau weten. Bij het claimbureau hebben zich overigens nog meer passagiers gemeld die geld van Transavia terug willen. Aviclaim is zo nodig bereid een tweede dagvaarding uit te sturen.

Restitutie bij KLM

De zaak had niet alleen betrekking op Transavia, maar ook op moederconcern KLM. Dat bedrijf weigerde eerst te schikken, maar zegde later toch toe. Tegenover NRC laat KLM weten dat het nog tijd nodig heeft om alle claims die via Aviclaim zijn gedaan, te controleren. Het bedrijf heeft formeel uitstel gevraagd bij de rechtbank. „Sinds 11 juni kan elke passagier wiens vlucht door KLM is geannuleerd, om restitutie vragen. Dit geldt dus ook voor de passagiers in deze rechtszaak”. Bij KLM vragen passagiers gemiddeld 1.177 euro terug.

Ongeveer 7.500 reizigers meldden zich de afgelopen tijd bij het claimbureau. Hun claims hebben betrekking op 66 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Over de coronavouchers wordt al langer gesteggeld. Luchtvaartmaatschappijen zijn huiverig om geld terug te geven omdat zij vrezen failliet te gaan. Eerder had minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) haar steun voor de vouchers uitgesproken omdat maatschappijen door de coronacrisis geen geld in kas hebben. Maar de Europese Commissie reageerde dat het uitsluitend aanbieden van vouchers in strijd is met de rechten van consumenten.