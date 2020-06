Romantische komedie met liefde voor muziek

Maggie weet alles van muziek. Zodra de eerste noten van een lied klinken, kan zij niet alleen benoemen wie het zingt maar ook wie het nummer schreef. Deze wandelende muziekencyclopedie werkt als personal assistent voor de verwende zangeres Grace Davis. Maggie maakt haar interview- en optreedschema’s en voorziet haar van de allergezondste smoothies.

Veel dank voor haar harde werk krijgt Maggie niet, ze wordt vooral afgesnauwd. Ook door Jack, al jarenlang de manager van Grace. Jack bewandelt het liefst de gebaande paden. Liever tien jaar optreden in Las Vegas à la Céline Dion dan het risico nemen dat een plaat met nieuwe nummers flopt. Dit alles tot verdriet van Maggie, die in haar vrije tijd stiekem een live-plaat mixt van Grace, haar jeugdidool. En ze haat de met autotune opgesierde remix die een hippe producer aflevert.

Als Maggie de veelbelovende jonge zanger David Cliff ontmoet, herkent zij ogenblikkelijk zijn talent. Ze doet het voorkomen dat zij een producer is en neemt hem onder haar hoede. Er ontstaan complicaties als ze verliefd op elkaar worden en David ontdekt dat Maggie geen drukbezette producer is.

The High Note kraakt wat noten over de afwezigheid van vrouwelijke producers in de muziekindustrie en de moeite die het oudere zangeressen kost om in de schijnwerpers te blijven – in tegenstelling tot oude rockers, die tot in lengte van dagen blijven optreden voor uitverkochte zalen.

Maar het is vooral een (romantische) komedie die de kijker een goed gevoel wil geven. Dat lukt grotendeels, vooral door de charme van de acteurs, onder wie Dakota Johnson als Maggie en rapper Ice Cube als gelikte manager. Tracee Ellis Ross, de dochter van Diana Ross, speelt de lastige popdiva Grace Davis. Daarnaast is het door vrouwen geschreven en geregisseerde The High Note een film die heel goed zijn enthousiasme over het belang van muziek weet over te brengen.

Romantische komedie The High Note Regie: Nisha Ganatra. Met: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube, Bill Pulman, Eddie Izzard. In: 111 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven