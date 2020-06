Regering-Trump naar rechter om publicatie boek Bolton te stoppen

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen voormalig Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton, om hem ervan te weerhouden een langverwacht boek te publiceren over zijn periode in het Witte Huis. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens het ministerie van Justitie dreigt Bolton met zijn boek, The Room Where It Happened: A White House Memoir, topgeheimen openbaar te maken en zo de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te schaden. Het meer dan 500 pagina’s tellende boek, waarin Bolton naar verwachting onder meer ingaat op de Oekraïne-affaire die heeft geleid tot een afzettingsproces tegen Trump in het Amerikaanse Congres, moet op 23 juni verschijnen.

Trump zei maandag dat Bolton de wet zou overtreden als hij publicatie van het boek doorzet. Volgens de regering heeft Bolton, die in september door Trump werd ontslagen na 17 maanden als Nationale Veiligheidsadviseur, niet voldaan aan een beoordeling om te verzekeren dat het geen geheime informatie bevat. Het ministerie van Justitie eist dat publicatie van het boek wordt uitgesteld zodat die beoordeling alsnog kan worden uitgevoerd.

Volgens een advocaat van Bolton heeft de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur samengewerkt met inlichtingenexperts om ervoor te zorgen dat geen geheime informatie vrijkomt. Hij beschuldigt het Witte Huis ervan nationale veiligheid te gebruiken als een excuus om Bolton te beletten belastende informatie over Trump naar buiten te brengen. De publicatiedatum is al twee maal uitgesteld.

Bolton, een conservatieve Republikein die ook werkte voor oud-president George W. Bush, ligt onder vuur omdat hij tijdens het afzettingsproces over de Oekraïne-affaire, begin dit jaar, als kroongetuige had kunnen verschijnen voor het Congres. In plaats daarvan koos hij ervoor zijn kennis over de affaire, waarbij Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal, oud-vicepresident Joe Biden, in ruil voor Amerikaanse hulp, te bewaren voor zijn boek.